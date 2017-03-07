خميس الجهيناوي يؤدي زيارة رسمية إلى جمهورية العراق يومي 8 و9 مارس الجاري

Mardi 07 Mars 2017



بــاب نــات





Publié le:2017-03-07 14:03:29

- يؤدي وزير الشؤون الخارجية خميس الجهيناوي، زيارة رسمية إلى جمهورية العراق يومي 8 و9 مارس الجاري، على رأس وفد من رجال الأعمال التونسيين، بدعوة من نظيره العراقي إبراهيم الجعفري.وأكدت وزارة الشؤون الخارجية في بلاغ لها، أن هذه الزيارة تندرج في إطار حرص تونس والعراق على مزيد تدعيم علاقات الأخوة والتعاون بينهما، خصوصا في المجال الاقتصادي.وأفادت بأن الوزير سيجري خلال الزيارة لقاءات مع عدد من سامي المسؤولين العراقيين، تتطرق إلى علاقات التعاون الثنائي وسبل مزيد دعمها، إلى جانب التطرق إلى القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.وأضافت أن الزيارة ستشهد كذلك تنظيم تظاهرة إقتصادية بمشاركة رجال الأعمال التونسيين، وعقد إجتماع مجلس رجال الأعمال التونسي العراقي.سبل