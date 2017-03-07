خميس الجهيناوي يؤدي زيارة رسمية إلى جمهورية العراق يومي 8 و9 مارس الجاري

وأكدت وزارة الشؤون الخارجية في بلاغ لها، أن هذه الزيارة تندرج في إطار حرص تونس والعراق على مزيد تدعيم علاقات الأخوة والتعاون بينهما، خصوصا في المجال الاقتصادي.
وأفادت بأن الوزير سيجري خلال الزيارة لقاءات مع عدد من سامي المسؤولين العراقيين، تتطرق إلى علاقات التعاون الثنائي وسبل مزيد دعمها، إلى جانب التطرق إلى القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
وأضافت أن الزيارة ستشهد كذلك تنظيم تظاهرة إقتصادية بمشاركة رجال الأعمال التونسيين، وعقد إجتماع مجلس رجال الأعمال التونسي العراقي.
سبل
Publié le:2017-03-07 14:03:29
Par:laabed (Tunisia )
Sur:كلام على هامش أزمة التعليم