وزارة المراة تطلق جائزة ''فاطمة الفهرية'' لتكريم النساء في المجالات العلمية وتقلد المسؤوليات

Mardi 07 Mars 2017



بــاب نــات





Publié le:2017-03-07 15:36:12

- اطلقت وزارة المراة والاسرة والطفولة بالشراكة مع جمعية "ماد 21" اليوم الثلاثاء بالعاصمة جائزة "فاطمة الفهرية " للنهوض بتكوين النساء وتحقيق التوازن على مستوى تكافؤ الفرص بين الجنسين وذلك في اطار الاحتفال باليوم العالمي للمراة الموافق ليوم 8 مارس من كل سنة.وافاد رئيس جامعة القيروان احمد عمران بالمناسبة ان جائزة "فاطمة الفهرية" هي جائزة رمزية موجهة للنساء بالاساس من تونس ومن المغرب العربي لتثمين وتكريم النساء اللاتي حققنا انجازات علمية وتقلدنا مسؤوليات هامة بالمجتمع.واوضح ان الجائزة تتنزل في اطار احياء ذكرى امراة مغربية من اصل قيرواني عاشت بمدينة فاس بالمغرب وكرست كامل ثروتها لبناء جامع القرويين وجامعة القرويين سنة 856 وهي اول جامعة اسست بالعالم قبل ان يقع تاسيس الجامعات الاروبية معتبرا ان الجائزة دليل على ان المراة بالقيروان كانت لها مكانة بارزة بالمجتمع وتعمل على قدم المساواة مع الرجل وتقوم بانجازات هامة في تلك الفترة.ولفت عمران الى ان مدينة القيروان ستحتضن يوم 29 افريل القادم الدورة الاولى لتوزيع جائزة "فاطمة الفهرية" نظرا لارتباط المدينة بمكانة المراة المتميزة عبر التاريخ حيث سيتم الاعلان عن المتميزات وتوزيع الجوائز.من جهتها اعتبرت وزيرة المراة والاسرة والطفولة نزيهة العبيدي ان جائزة "فاطمة الفهرية'" تؤكد مجددا ان المراة العربية وفي المغرب العربي دائمة التالق والابداع ولها اثارها التاريخية حيث استطاعت ان تثبت جدارتها وان تترك الاثر الطيب عبر احداثها لاول جامعة بالعالم.واضافت العبيدي ان الجائزة ستكون لها مساهمة فعالة في البحث العلمي وستحث على مزيد العطاء والبحث وترسيخ قيم المبادئ والفكر من جهة وستدعم تاريخ المراة على الصعيد العربي وفي تونس على وجه الخصوص من جهة اخرى.مو