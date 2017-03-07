رئيس الجمهورية يتسلم من شفيق صرصار تقريرا حول إنتخابات المجلس الأعلى للقضاء ويستعرض معه الإستعدادات للإنتخابات البلدية المقبلة

Mardi 07 Mars 2017



بــاب نــات





Publié le:2017-03-07 13:44:17

- تسلم رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي، من رئيس الهيئة العليا المستقلّة للإنتخابات شفيق صرصار، خلال لقائه به اليوم الثلاثاء بقصر قرطاج، تقرير الهيئة حول إنتخابات المجلس الأعلى للقضاء لسنة 2016.كما إستعرض اللقاء، وفق بلاغ صادر عن رئاسة الجمهورية، إستعدادات الهيئة للانتخابات البلدية المقبلة، ومنها الإجتماع المزمع عقده مع رئاسة الحكومة ومختلف الأطراف السياسية يوم الجمعة 10 مارس الجاري، للإتفاق على موعد هذه الإنتخابات وتحديده.يذكر أن مجلس نواب الشعب صادق على القانون الاساسي المتعلق بالانتخابات البلدية والاستفتاء يوم 31 جانفي الفارط، بعد ان تعطلت المصادقة عليه طيلة 7 أشهر بسبب إختلاف مواقف الكتل البرلمانية حول بعض فصول هذا القانون، والمتعلقة أساسا بالعتبة وبمشاركة الأمنيين والعسكريين في الإنتخابات.سبل