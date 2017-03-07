رئيس الجمهورية يتسلم من شفيق صرصار تقريرا حول إنتخابات المجلس الأعلى للقضاء ويستعرض معه الإستعدادات للإنتخابات البلدية المقبلة

كما إستعرض اللقاء، وفق بلاغ صادر عن رئاسة الجمهورية، إستعدادات الهيئة للانتخابات البلدية المقبلة، ومنها الإجتماع المزمع عقده مع رئاسة الحكومة ومختلف الأطراف السياسية يوم الجمعة 10 مارس الجاري، للإتفاق على موعد هذه الإنتخابات وتحديده.
يذكر أن مجلس نواب الشعب صادق على القانون الاساسي المتعلق بالانتخابات البلدية والاستفتاء يوم 31 جانفي الفارط، بعد ان تعطلت المصادقة عليه طيلة 7 أشهر بسبب إختلاف مواقف الكتل البرلمانية حول بعض فصول هذا القانون، والمتعلقة أساسا بالعتبة وبمشاركة الأمنيين والعسكريين في الإنتخابات.
سبل
Publié le:2017-03-07 13:44:17
Par:laabed (Tunisia )
Sur:كلام على هامش أزمة التعليم