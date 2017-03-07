إحياء الذكرى الأولى لملحمة بن قردان وسط مطالبات بالتنمية

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بــاب نــات





Publié le:2017-03-07 12:19:53

- أحيى أهالي بن قردان " الذكرى الأولى لملحمة" 7 مارس الذي انتصرت فيها المدينة على الإرهابيين الذي حاولوا احتلالها.وقد حلقت طائرة عسكرية فوق المدينة فيما تجمّع عدد من أهالي الجهة على مستوى مفترق المغرب العربي للمطالبة بحقهم في التنمية والتشغيل بالتزامن مع وصول وفد وزاري يتقدمهم رئيس الحكومة إلى المدينة.بدورهم احتج عدد من الأمنيين بوضع "الشارة الحمراء" اثناء تامين المدينة.وأشرف رئيس الحكومة يوسف الشاهد على موكب تلاوة فاتحة الكتاب ترحم على شهداء ملحمة بن ڨردانكما أعلن على جملة من القرارات منها :-إنتداب فرد عن عائلة كل شهيد و توفير الدعم المادي الجرحى إعترافا لهم بالجميل-الإعلان عن إنشاء قاعة متعددة الإختصصات-إعادة تهيأة المركب الرياضي و الثقافي في بن ڨردان-الإعلان عن ربط مدينة بن ڨردان بشبكة تطهير-بناء مسلخ جديد بمواصفات عصرية-بناء مركز بالصندوق الوطني للتأمين عن المرض و مركز للفحص الفني مع موفى 2017-إسناد أرض مقامة عليها السوق المغاربية بالدينار الرمزي لبلدية بن ڨردان-الإعلان عن إنجاز مضمار الخيل تابع لشركة سباق الخيل