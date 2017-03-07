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Politique

نبيل بفون: يوم 10 مارس الجاري اجتماع لهيئة الانتخابات والاطراف السياسية لتحديد موعد الانتخابات البلدية

Mardi 07 Mars 2017
بــاب نــات - قال نبيل بفون عضو الهيئة العليا المستقلة للانتخابات ان يوم الجمعة 10 مارس الجاري "سيكون موعدا هاما في مسار الانتخابات البلدية باعتبار انه سيقع خلاله الاتفاق مع الاطراف السياسية بشان تاريخ محدد للانتخابات البلدية".

واوضح في تصريح اليوم الثلاثاء لوكالة تونس افريقيا للانباء ان هذا الاجتماع الذي سينعقد بالضاحية الشمالية للعاصمة بين ممثلي الهيئة وممثلي كل من رئاستي الحكومة والجمهورية ومجلس نواب الشعب وعدد من الاحزاب السياسية لاقتراح موعد للاستحقاق البلدي الذي سيكون اما في اواخر شهر نوفمبر او في اوائل شهر ديسمبر من السنة الحالية.

وافاد نبيل بفون في سياق متصل بانه سيتم خلال هذا اللقاء عرض الرزنامة المفصلة لهذا الموعد الانتخابي على الاطراف المشاركة.
ومن جهة اخرى اكد بفون ان الهيئة ستعقد لاحقا اجتماعات مع ممثلي وسائل الاعلام الوطنية لتقديم تفاصيل حول الانتخابات البلدية تعقبها اجتماعات مع مكونات المجتمع المدني.
وكان مجلس نواب الشعب صادق على القانون الاساسي المتعلق بالانتخابات البلدية والاستفتاء يوم 31 جانفي 2017 بعد ان تعطلت المصادقة عليه طيلة 7 اشهر بسبب اختلاف مواقف الكتل البرلمانية حول بعض فصول هذا القاون المتعلقة اساسا بالعتبة وبمشاركة الامنيين والعسكريين.
سارة



Publié le:2017-03-07 11:29:27

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