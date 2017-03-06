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Politique

السفير الإيطالي يؤكد تطلع بلاده إلى مشاركة رئيس الجمهورية في قمة مجموعة السبع الكبار في ماي القادم

Lundi 06 Mars 2017
بــاب نــات - أكد السفير الإيطالي بتونس رايموندو دي كاردونا، لدى استقباله من قبل وزير الشؤون الخارجية خميس الجهيناوي اليوم الإثنين، تطلع بلاده إلى مشاركة رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي، في قمة مجموعة الدول السبع الكبار (G7)، التي تترأسها إيطاليا، وذلك خلال شهر ماي القادم بمدينة تاورمينا.

و تطرق اللقاء، وفق بلاغ لوزارة الخارجية، إلى أهم الاستحقاقات الثنائية للسنة الحالية، وخاصة الاجتماع المنتظر لرئيسي حكومتي البلدين وزيارة وزير الشؤون الخارجية إلى روما.
وذكّر وزير الخارجية بالزيارة التي أداها رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي إلى روما يومي 8 و 9 فيفري الماضي، مشيدا بالنتائج الإيجابية التي تمخضت عنها وبالمحادثات النوعية التي جمعته بسامي المسؤولين الايطاليين.
وشدد على أهمية متابعة التوصيات المنبثقة عن هذه الزيارة وتنفيذها، بما يمكن من الارتقاء بعلاقات التعاون الاستراتيجي بين البلدين الصديقين.

ونوه الدبلوماسي الإيطالي، في هذا الصدد، بما أضفته هذه الزيارة من ديناميكية على روابط التعاون بين البلدين، مجددا تأكيد حرص بلاده على مواصلة دعم تونس في مختلف الميادين وتنفيذ الاتفاقات التي تم توقيعها خلال الزيارة.
كما كان اللقاء، وفق ذات البلاغ، مناسبة لاستعراض واقع التعاون بين تونس وإيطاليا وسبل الارتقاء به في جميع المجالات، وتطرق خلاله الجانبان أيضا إلى تطورات الوضع الإقليمي معربين عن ارتياحهما لتطابق وجهات نظر البلدين حول ضرورة تكثيف الجهود المشتركة من أجل تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.

حلا

Publié le:2017-03-06 21:28:56

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