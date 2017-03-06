الهيئة الإدارية للتعليم الأساسي تعلق الإضراب الذي كان مبرمجا يومي 8 و9 مارس الجاري

Lundi 06 Mars 2017



بــاب نــات





Publié le:2017-03-06 20:33:52

- ورد بالصفحة الرسمية للاتحاد العام التونسي للشغل على الموقع الاجتماعي "فايس بوك" مساء اليوم الاثنين أن الهيئة الإدارية للتعليم الأساسي قررت تعليق الإضراب الذي كان مبرمجا يومي 8 و9 مارس الجاري.وجاء على الصفحة "أن رئيس الهيئة الإدارية للتعليم الأساسي أفاد بأن الهيئة الإدارية وافقت على امضاء الاتفاقية المعروضة عليها وأوكلت للوفد النقابي إمضاءها مع الكاتب العام للحكومة والمستشار المكلف بالملف الاجتماعي ووزير الشؤون الاجتماعية وهو ما حصل نهاية مساء اليوم".وستستأنف الهيئة الإدارية أشغالها غدا الثلاثاء على الساعة التاسعة لصياغة بيانها النهائي ولائحتها الداخلية.وكانت الهيئة الإدارية أقرت منذ التاسع من فيفري الماضي الدخول في إضراب حضوري يومي 8و9 مارس القادم وتنظيم احتجاجات بالمندوبيات الجهوية للتعليم الابتدائي بداية من يوم 20 فيفري الجاري.وتحتج النقابة العامة للتعليم الأساسي على عدم تفعيل سلطة الإشراف للاتفاقات الممضاة بينهما، وخاصة الاتفاق المتعلق بإدماج المعلمين النواب إضافة إلى بعض النقاط المتعلقة بالأمور المهنية والمستحقات المادية.وتشهد العلاقة بين نقابات التعليم ووزير التربية توترا وصل إلى حد المطالبة بإقالته.وتجدر الإشارة إلى أن الأمر الحكومي المتعلق بتسوية وضعية الأعوان المتعاقدين المكلفين بالتدريس في إطار سد الشغورات الظرفية بالمدارس الابتدائية كان صدر بالرائد الرسمي تحت عدد 194 لسنة 2017 يوم 2 فيفري الجاري.