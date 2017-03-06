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الهيئة الإدارية للتعليم الأساسي تعلق الإضراب الذي كان مبرمجا يومي 8 و9 مارس الجاري

Lundi 06 Mars 2017
بــاب نــات - ورد بالصفحة الرسمية للاتحاد العام التونسي للشغل على الموقع الاجتماعي "فايس بوك" مساء اليوم الاثنين أن الهيئة الإدارية للتعليم الأساسي قررت تعليق الإضراب الذي كان مبرمجا يومي 8 و9 مارس الجاري.

وجاء على الصفحة "أن رئيس الهيئة الإدارية للتعليم الأساسي أفاد بأن الهيئة الإدارية وافقت على امضاء الاتفاقية المعروضة عليها وأوكلت للوفد النقابي إمضاءها مع الكاتب العام للحكومة والمستشار المكلف بالملف الاجتماعي ووزير الشؤون الاجتماعية وهو ما حصل نهاية مساء اليوم".

وستستأنف الهيئة الإدارية أشغالها غدا الثلاثاء على الساعة التاسعة لصياغة بيانها النهائي ولائحتها الداخلية.
وكانت الهيئة الإدارية أقرت منذ التاسع من فيفري الماضي الدخول في إضراب حضوري يومي 8و9 مارس القادم وتنظيم احتجاجات بالمندوبيات الجهوية للتعليم الابتدائي بداية من يوم 20 فيفري الجاري.
وتحتج النقابة العامة للتعليم الأساسي على عدم تفعيل سلطة الإشراف للاتفاقات الممضاة بينهما، وخاصة الاتفاق المتعلق بإدماج المعلمين النواب إضافة إلى بعض النقاط المتعلقة بالأمور المهنية والمستحقات المادية.
وتشهد العلاقة بين نقابات التعليم ووزير التربية توترا وصل إلى حد المطالبة بإقالته.

وتجدر الإشارة إلى أن الأمر الحكومي المتعلق بتسوية وضعية الأعوان المتعاقدين المكلفين بالتدريس في إطار سد الشغورات الظرفية بالمدارس الابتدائية كان صدر بالرائد الرسمي تحت عدد 194 لسنة 2017 يوم 2 فيفري الجاري.


Publié le:2017-03-06 20:33:52

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1 de 1 commentaires pour l'article 139456

Mandhouj  (France)  |Lundi 06 Mars 2017 à 20h 51m |           
هل أنت مع بقاء ناجي جلول في وزارة التربية ؟

الجواب :

على الشاهد أن يستقيل .

للخروج من الأزمة :
- حكومة جديدة ، (بأقل وزراء ، الله يرحم والديكم )،
- إبتعاد القصر رئيس و حاشية عن التدخل اليومي في عمل الحكومة .. الدستور يجب أن يحترم .
- ورقة جديدة تجمع أكثر و تبعث برسالة إيجابية للشعب ، و تدفع كل الذين يمضون عليها إلى عمل جدي ، في مقاومة الفساد ، في مقاومة البطالة ، في بعث مشاريع تعاونية، على منوال جمنة ، تكوين فريق ليبحث عن أسواق جديدة و يروج المنتوجات ، خاصة مقاومة الفساد على مستوى الواردات ، و هذا هو الترشيد الحقيقي للواردات ، ثم النظر في بعض الاتفاقيات مع بعض الاشقاء و الأصدقاء ، حتى يتمكن المنتج التونسي من الترويج ، و و و .. يجب أن تكون حكومة وحدة وطنية قوية و ليس صورة
بدون معنى حقيقي ، و خاصة يجب أن ننتهي عن الخزعبلات كما عهدنا مع محسن خردوق و سليم الرياحي .. يجب أن نكون جديين .. الشأن التونسي لا يطيق التلاعب ..
- إستكمال مؤسسات الدولة، و كامل المسارات .

ثم ربي يكون في عون الجميع من أجل ذلك الوطن الغالي



هل أنت مع بقاء جلول في وزارة التربية؟
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