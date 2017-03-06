الاعلان عن موعد انطلاق مبادرة ''جربة تستضيف فرنسا''

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بــاب نــات





Publié le:2017-03-06 20:29:24

- أعلن سفير فرنسا في تونس، أوليفي بوافر دارفوور، عن موعد انطلاق مبادرة "جربة تستضيف فرنسا" والذي سيكون في موفى شهر افريل المقبل، وذلك لدى حضوره، اليوم الاثنين، تدشين المركز القطاعي للتكوين في البناء المعدني واللحام بالفجاء في مدنين بإشراف رئيس الحكومة، يوسف الشاهد.وذكر السفير في تصريح اعلامي، على هامش تدشين المركز المذكور أعلاه، و الذي ساهمت فرنسا في تمويله، ان هذه المبادرة ستنطلق مع افتتاح اول مركز ثقافي تونسي-فرنسي في جربة ميدون في 28 أفريل وستختتم في سبتمبر بفتح اول مدرسة فرنسية في جربة، وستكون التظاهرة فرصة للاحتفال واللقاء بين الفنانين والمبدعين الفرنسيين من اجل اكتشاف جزيرة جربة والتعريف بمخزونها الثقافي لدى الفرنسيين وتنظيم معارض وحفلات لمدة 5 اشهر.وقال ان عدد السياح الفرنسيين سجل تزايدا خلال الاشهر الستة الماضية، ومن المنتظر ان يصل عددهم هذه السنة إلى 600 الف سائح، مؤكدا أنه لا يوجد ما يمنع زيارة جربة وتونس عموما والاستمتاع بجمالها ومناخها ومخزونها الثقافي الثري ومشاهدها الطبيعية الخلابة التي تتيح للزائر المتعة والاستفادة، وفق تعبيره.بر/يسر