تسليم طلبات موافقة تمويل صغير لبعث مشاريع لفائدة 450 شابا من ولاية مدنين

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بــاب نــات





Publié le:2017-03-06 20:20:08

- أعلن رئيس الحكومة، يوسف الشاهد، اليوم الإثنين في مدنين، عن تسليم طلبات موافقة لتمويل صغير لبعث مشاريع لفائدة 450 باعثا شابا بهذه الولاية بقيمة جملية قاربت7 مليون دينار، وذلك خلال حفل انتظم بالقطب التكنولوجي بمدنين، تم خلاله تسليم 22 شابا وشابة شهادات الموافقة على التمويل.وقال الشاهد في كلمة ألقاها، بالمناسبة، أن حوالي ألف شاب أصيلي الولاية سينتفعون ببرنامج عقد الكرامة، مؤكدا أن ولاية مدنين التي تحتل المرتبة 15 في مؤشر التنمية قادرة على تحقيق الأفضل.وفي هذا الصدد أعلن الشاهد عن جملة من الإجراءات لفائدة ولاية مدنين من بينها استكمال ربط الولاية بالسكة الحديدية مع قابس بتكلفة تقدر بحوالي 200 م د "قصد تحسين جاذبيتها للاستمارات" بحسب تعبيره.كما تشمل الإجراءات الأخرى المعلنة النقل الجوي والبحري وقطاع الصحة ومشاريع خاصة بالبنى التحتية بقيمة جملية قدرها 114 مليون دينار.وتم خلال الحفل أيضا الاستماع إلى "شهادات نجاح" قدمها عدد من الباعثين الشبان الذين تحصلوا على تمويلات ضمن برنامج "بادر".وزار رئيس الحكومة قبل ذلك المركز القطاعي للتكوين في التركيب المعدني واللحام بمنطقة الفجا بمدنين.وتبلغ كلفة هذا المشروع الممول من قبل الوكالة الفرنسية للتنمية 12 مليون دينار، وسيمكنا 740 متكونا من الحصول بالتداول على تدريب في 10 اختصاصات مختلفة.إج/ع ت/عزيز