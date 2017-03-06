هيئة الحقيقة والكرامة تعقد ثلاث جلسات إستماع علنية أيام 10 و11 و24 مارس الجاري

Lundi 06 Mars 2017



بــاب نــات





Publié le:2017-03-06 17:52:28

- تعقد هيئة الحقيقة والكرامة، ثلاث جلسات إستماع علنية أيام 10 و11 و24 مارس الجاري، بداية الساعة الثامنة والنصف مساء، بمركب صندوق الحيطة والتقاعد للمحامين بتونس.وأفادت الهيئة في بلاغ لها اليوم الإثنين، بأن جلسة الإستماع العلنية الأولى ستتمحور حول إنتهاكات حقوق الإنسان ضد المرأة، وستتناول الجلسة الثانية إنتهاكات حرية الأنترنات، في حين ستتركز الجلسة الثالثة حول الإنتهاكات في فترة الإستقلال.يذكر أن أولى جلسات الاستماع العلنية لضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان التي وقعت بين 1955 و2013 والتي تشرف عليها هيئة الحقيقة والكرامة، كانت قد إنطلقت مساء يوم 17 نوفمبر 2016 بالضاحية الشمالية للعاصمة، لتعقبها بعد ذلك خمس جلسات إستماع علنية أخرى، إنعقدت آخرها مساء يوم 26 جانفي الفارط.سبل