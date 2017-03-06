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الهيئة التسييرية لحركة نداء تونس تدعو رئيس الجمهورية الى دفع مبادرته المتعلقة بالمصالحة

Lundi 06 Mars 2017
بــاب نــات - دعت "الهيئة التسييرية" لحركة نداء تونس رئيس الجمهورية ، الى دفع مبادرته المتعلقة بالمصالحة والمعروضة على مجلس النواب ، وذلك في بيان ممضى من رضا بالحاج الممثل القانوني للهيئة وتلقت "وات" نسخة منه.

و تداولت الهيئة، في اجتماع عقدته الاثنين، وفق نفس البيان ، موضوع الأحكام الصادرة ضد مسؤولين سابقين في الدولة، معبرة عن "أسفها لعدم سنّ قانون المصالحة وتعطّل المسار التشاوري الذي توقّف منذ سنة والذي كان من المفروض أن يفضي إلى التوافق حول مشروع قانون يؤدي الى ايقاف التتبعات المرفوعة ضد موظفي الدولة الذين وفي إطار تنفيذ تعليمات اتهموا في قضايا دون أن يكونوا قد تحصلوا على أية منفعة من ذلك ودون أن تكون لهم نية الاضرار بالمال العام ".

كما استعرضت " الهيئة التسييرية" لحركة نداء تونس في اجتماعها ، الوضع العام بالبلاد "وما آلت اليه الأوضاع بعد التحوير المتسرع الذي أجراه رئيس الحكومة ".
وتناول الاجتماع ، وفق البيان، الأوضاع التي يعيشها مرفق القضاء "بعد تشبت الحكومة بمبادرتها التشريعية وتجاهلها الحل التوافقي الذي اهتدى اليه الأغلبية الساحقة من القضاة ".
أيمن




Publié le:2017-03-06 17:48:16

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