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وقفة احتجاجية في منزل بوزيان بسيدي بوزيد تنديدا بإيقاف محتجين من أبناء المنطقة

Lundi 06 Mars 2017
بــاب نــات - نفذ، اليوم الاثنين، عدد من اهالي معتمدية منزل بوزيان من ولاية سيدي بوزيد وقفة احتجاجية امام مركز الامن بالجهة احتجاجا على ايقاف عدد من ابناء المنطقة المفروزين اجتماعيا اثناء قيامهم بتحرك احتجاجي، اليوم، امام مقر وزارة النقل في تونس العاصمة .

وندد المحتجون بعملية الايقاف، مطالبين بإطلاق سراح الموقوفين وبتطبيق مختلف الاتفاقيات الخاصة بالتشغيل والتنمية، وعبروا عن استيائهم من تواصل سياسة التسويف التي تعتمدها الحكومة تجاه مطالب ابناء المنطقة.
يشار الى أن مجموعة من المعطلين عن العمل من المفروزين اجتماعيا وهم 15 معطلا عن العمل كانوا قد تلقوا وعودا، خلال السنة الفارطة بتشغيلهم صلب وزارة النقل، الا ان الاتفاق لم ينفذ وهو ما دفعهم الى القيام بتحرك احتجاجي امام مقر وزارة النقل.
كوثر/شوقي/أم






Publié le:2017-03-06 17:43:41

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