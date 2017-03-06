وقفة احتجاجية في منزل بوزيان بسيدي بوزيد تنديدا بإيقاف محتجين من أبناء المنطقة

وندد المحتجون بعملية الايقاف، مطالبين بإطلاق سراح الموقوفين وبتطبيق مختلف الاتفاقيات الخاصة بالتشغيل والتنمية، وعبروا عن استيائهم من تواصل سياسة التسويف التي تعتمدها الحكومة تجاه مطالب ابناء المنطقة.
يشار الى أن مجموعة من المعطلين عن العمل من المفروزين اجتماعيا وهم 15 معطلا عن العمل كانوا قد تلقوا وعودا، خلال السنة الفارطة بتشغيلهم صلب وزارة النقل، الا ان الاتفاق لم ينفذ وهو ما دفعهم الى القيام بتحرك احتجاجي امام مقر وزارة النقل.
كوثر/شوقي/أم
Publié le:2017-03-06 17:43:41
Par:Elmejri (Switzerland ) Par Mobile
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