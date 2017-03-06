يوم إعلامي بمدنين لاختتام مشروع ''تونس تخدم'' والتعريف بحملة ''انجم''

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بــاب نــات





Publié le:2017-03-06 18:07:01

- احتضن المركز القطاعي للتكوين في البناء المعدني واللحام بالفجاء من ولاية مدنين الذي احدث في اطار التعاون مع الوكالة الفرنسية للتنمية ، يوما اعلاميا لاختتام مشروع "تونس تخدم" والتعريف بحملة "انجم" (أستطيع)، التي أطلقتها وزارة التكوين المهني والتشغيل ضمن الاستراتيجية الوطنية للمبادرة الخاصة يوم 2 مارس.وقالت كاتبة الدولة المكلفة بالتكوين المهني السيدة الونيسي لدى إشرافها على هذا اليوم الإعلامي، إن التكوين المهني يضمن للشاب مكانا في سوق الشغل بما انه يلبي حاجياتها من اليد العاملة المختصة بعد أن تم إقرار التكوين حسب الطلب، مضيفة ان هذا المركز الجديد يستجيب لحاجيات السوق داخليا ويستبق الحاجيات المستقبلية للقطر الليبي القريب من الجهة.وذكرت كاتبة الدولة ان حملة "انجم" هي حملة اتصالية وطنية لتحسيس الشباب وتحفيزه على المبادرة الخاصة ومنحه الثقة في قدراته وإنارة السبل له للتوجه الى هياكل المساندة لبعث المشاريع او المرافقة او التمويل وللتعريف باجراءات موجودة وبرامج لدفع المبادرة الخاصة.وأوضحت انه تم في اطار هذه الحملة إحداث منصة اعلامية توفر للشاب النصوص القانونية والاجراءات الواجب اتباعها كما تم وضع مخطط تنفيذي كامل لتسيير الاجراءات الادارية والتخفيف من اجال الانتظار وايجاد مرافقة لضمان ديمومة المشاريع ونجاحها.وفي تقييمها لمشروع تونس تخدم الذي اعلن عن اختتامه اليوم بعد 4 سنوات بجهات مدنين وقفصة وتطاوين والقصرين قالت مديرة منظمة "مرسي كوربس" التي نفذت المشروع منذ سنة 2012 كلار فيناس، انه انتفع من المشروع نحو 71 الف شاب بما ساهم في تحسين تشغيليتهم وتنمية روح المبادرة لديهم ومساعدتهم على بعث مشاريع لحسابهم الخاص.وذكرت ان المشروع نجح في تكوين الشاب في مجال بعث المشاريع وادارتها والنفاذ الى السوق والتمويل وذلك في شراكة حقيقية مع مكونات المجتمع المدني مع استهداف فئة واسعة من المراة والشباب بين سنوات 18 و30 سنة.يذكر ان هذا المشروع مكن في ولاية مدنين من احداث ثلاثة وعشرين مشروعا وخلق مائة وتسعة وسبعين موطن شغل.بر