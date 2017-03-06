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الشاهد يعلن تحويل المستشفى الجهوي بمدنين إلى مستشفى جامعي

Lundi 06 Mars 2017
بــاب نــات - أعلن رئيس الحكومة يوسف الشاهد، على هامش زيارة يؤديها اليوم الاثنين إلى ولايتي مدنين وتطاوين، تحويل المستشفى الجهوي بمدنين إلى مستشفى جامعي.

وأفاد خلال جولة في مختلف أقسام المستشفى، أنه سيتم تدعيم هذه المؤسسة الصحية بعدد من الاختصاصات من خلال إحداث ثلاثة أقسام جديدة وهي قسم القسطرة وقسم تصفية الدم وقسم التصوير بالرنين المغناطيسي، بكلفة جملية تقدر ب 8 ملايين دينار.

وأكد الشاهد في سياق متصل أنه قد بات من الضروري ايجاد آليات لتحفيز أطباء الاختصاص على العمل بالجهات خاصة أن هذا المستشفى يعول على فريق طبي صيني في تأمين العلاج في بعض الاختصاصات.
ولاحظ في سياق آخر أن الضغط الاجتماعي والاحتقان في عدد من ولايات الجمهورية، مرده تراكمات البطالة وآليات التشغيل الهش، مؤكدا في تصريح عقب لقائه بمقر ولاية مدنين وفدا عن المعطلين عن العمل والمفروزين أمنيا وعمال الحضائر بالجهة، بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين بالجهة، ضرورة إيجاد حلول جذرية تقطع مع مختلف آليات التشغيل الهش المعتمدة منذ سنوات.
عزيز




Publié le:2017-03-06 17:14:34

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