Radio Babnet Tunisie  On Air: Anouar Brahem - Brahem-....  
Justice

جمعية القضاة التونسيين تدعو عموم القضاة إلى تنفيذ إضراب عام حضوري يومي 8 و9 مارس الجاري

Lundi 06 Mars 2017
بــاب نــات - دعا المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين، عموم القضاة العدليين والإداريين والماليين، إلى إستئناف تحركاتهم الإحتجاجية، بتنفيذ إضراب عام حضوري بكامل محاكم الجمهورية يومي 8 و9 مارس الجاري.

وأوضحت الجمعية في بلاغ لها اليوم الإثنين، أن هذا التحرك يأتي كرد على تواصل سياسة التجاهل وغلق باب الحوار من قبل الحكومة وسلطة الإشراف (وزارة العدل)، ووضع حد لأسلوب التهميش الذي يعامل به القضاة وتواجه بها مطالبهم.

وأكدت أن الإضراب العام القضاة الذي تم تنفيذه يوم 27 فيفري الفارط، لم يلق رغم نجاحه "آذانا صاغية لا من الحكومة ولا من وزارة العدل"، لفتح باب التفاوض بخصوص تردي الوضع القضائي العام، والمطالب المتأكدة بشأن الوضع المادي للقضاة وظروف العمل بالمحاكم.
يذكر أن القضاة كانوا نفذوا يوم 27 فيفري المنقضي، إضرابا عاما حضوريا بكافة محاكم البلاد، بدعوة من جمعية القضاة التونسيين، وذلك إحتجاجا على عدم إستجابة الحكومة لمطلبهم بفتح باب التفاوض حول وضعهم المادي وتردي ظروف العمل بالمحاكم.
سبل



Publié le:2017-03-06 15:25:03

cadre-88eaa547b07ae19f36ffc72483394b03-2017-03-06 15:25:03
    
    
    
    
    





1 de 1 commentaires pour l'article 139439

Shadow  (Tunisia)  |Lundi 06 Mars 2017 à 15h 41m |           
Les visages de l'après révolution. Je pose la question à la quelle j'ai plus de réponse: où sont ces visages à l'époque de zine el abidine en ali?????



هل أنت مع بقاء جلول في وزارة التربية؟
Voter
En continu
Indicateurs Banque Centrale
  • Avoirs en devises
    13396,9

  • (02/03)
  • Jours d'importation
    112
  •              1 € = 2,41960 DT        1$ =2,31348 DT
  • Solde Compte du Trésor   (02/03)   222,7 MDT
  
Tunis

Où nous suivre

Clavier Arabe


Radio Babnet Live: 100% Tarab
NOS PARTENAIRES
  •
Babnet Tunisie™ | Copyright © 2000 - 2017 MSM IT SARL - Tous droits réservés |139439 578|Votre Pub sur Babnet
Rue Lac Victoria, Les Berges du Lac, Tunis, TEL: 71 965 945 Hot line: 98 315 876 (E mail) | Charte de Confidentialité


Derniers Commentaires