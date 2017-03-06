احالة المنسق الجهوي لعمال الحضائر بجندوبة على قطب مكافحة الارهاب على خلفية الاشتباه في انتمائه لتنظيم ارهابي

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بــاب نــات





Publié le:2017-03-06 14:41:20

- احال ممثل النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بجندوبة اليوم الاثنين المنسق الجهوي لعملة الحضائر بجندوبة على القطب القضائي لمكافحة الارهاب بتونس لاستكمال الابحاث القانونية المتعلقة بشبهة الانتماء لتنظيم ارهابي، وفق ما اكده مصدر امني مختص ل(وات).واضاف المصدر الامني ان "احدى الدوريات الامنية المختصة بجندوبة، احتفظت يوم السبت الماضي بالمتهم بعد مداهمة منزله الكائن باحدى المناطق الريفية بالجهة على خلفية معلومات تفيد ان بحوزته معطيات ووثائق تكفيرية ورايات تمجد تنظيم داعش الارهابي".وكان مجمع التنسيقيات لعمال الحضائر، قد اعتبر في بيان له يوم امس الاحد أن "التعاطي الأمني ومحاولة اللجوء لقانون الإرهاب واستعماله ضد الخصوم الاجتماعيين سابقة ومنعرج خطير في التعاطي مع المطالب الاجتماعية العادلة"، وذلك على خلفية استدعاء المنسق الجهوي لعمال الحضائر بجندوبة للتحقيق معه.باشا