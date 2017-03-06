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Politique

الجهيناوي يقدّم عرضا لرئيس الدولة حول نتائج اجتماع لجنة المتابعة التونسيّة الجزائرية

Lundi 06 Mars 2017
بــاب نــات - استقبل رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي يوم الاثنين 06 مارس 2017 بقصر قرطاج وزير الشؤون الخارجية خميّس الجهيناوي.
وصرّح وزير الشؤون الخارجيّة اثر اللقاء أنه قدّم عرضا لرئيس الدولة حول نتائج اجتماع لجنة المتابعة التونسيّة الجزائرية المنعقد بالجزائر العاصمة تمهيدا للدورة 21 للجنة العليا المشتركة التي ستحتضنها تونس يوم 09 مارس القادم برئاسة كلّ من يوسف الشاهد وعبد الملك سلال.

كما تناول اللقاء جدول أعمال مشاركة رئيس الجمهورية في القمّة العربية في دورتها العادية الثامنة والعشرين بالمملكة الهاشمية الأردنيّة موفّى الشهر الحالي.




Publié le:2017-03-06 13:59:41

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