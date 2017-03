Aéroports français : Légère perturbation des vols Tunisair

Lundi 06 Mars 2017







Publié le:2017-03-06 13:51:11

Tunisair informe sa clientèle que la programmation de ses vols de et vers les aéroports français desservis par la Compagnie subiront des perturbations mineures à partir d’aujourd’hui lundi 6 jusqu’au vendredi 10 mars 2017, et ce, en raison de la grève lancée par les Services Français de la Navigation Aérienne.Pour de plus amples informations sur les vols, veuillez contacter le service du Call Center joignable sur les numéros suivants :- de la Tunisie : 81 107 777- de la France : 0820 044 044- de la Tunisie et de l’étranger : +216 70 101 300