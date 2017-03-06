الجهيناوي يترأس الثلاثاء الوفد التونسي المشارك في الدورة 147 لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري بالقاهرة

Lundi 06 Mars 2017



بــاب نــات





Publié le:2017-03-06 15:45:45

- يترأس وزير الشؤون الخارجية خميس الجهيناوي، الوفد التونسي المشارك في إجتماعات الدورة 147 لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري، التي تُعقد غدا الثلاثاء بالعاصمة المصرية القاهرة، والتي ستسلم خلالها تونس الرئاسة الدورية لمجلس الجامعة إلى الجزائر.وأفادت وزارة الخارجية، في بلاغ لها اليوم اللإثنين، بأن رئاسة تونس للدورة 146 منذ شهر سبتمبر 2016، كانت حافلة بالإجتماعات والمشاورات على مستوى جامعة الدول العربية، خدمة للقضايا العربية ولدفع مسارات التسوية السياسية للأزمات التي تعيشها المنطقة.وأكدت أن تونس حرصت على توحيد الموقف العربي وتعزيز العمل العربي المشترك، والإرتقاء بأدائه إلى مستوى التحدّيات الماثلة، وتفعيل دور الجامعة في التعاطي مع أوضاع المنطقة وقضاياها، بما يساعد على إيجاد الحلول المناسبة وتوطيد مقوّمات الأمن والإستقرار.ووذكرت بأن تونس كانت تقدّمت في هذا الإطار، بعدة مبادرات ومقترحات وقامت بعديد الاتّصالات والتحرّكات في مختلف المحافل الإقليمية والدولية، لا سيّما بخصوص القضية الفلسطينية العادلة والوضع في ليبيا والأزمة في سوريا، ومكافحة ظاهرة الإرهاب ومجمل الأوضاع في المنطقة.وبينت أنه ستكون للجهيناوي، في إطار مشاركته في هذه الدورة، لقاءات مع نظرائه العرب للتباحث حول جملة المسائل المطروحة على جدول الأعمال، بالإضافة إلى بحث علاقات التعاون الثنائي مع مختلف الدول العربية الشقيقة وسبل مزيد تطويرها.سبل