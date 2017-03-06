رئيس الجمهورية: للإسلاميين حصّتهم في المشهد السياسي في تونس.. ولا عودة إلى العزل أو الإقصاء

ولم يخف رئيس الجمهورية في حوار أجرته معه جريدة “العرب” بعددها الصادر اليوم الإثنين 6 مارس 2017، خشيته من إفراغ الديمقراطية من معناها، مشيرا إلى أن كل الأحزاب السياسية والأفراد وصناديق الاقتراع آليات للوصول إلى الحكم الرشيد وليست غايات في حدّ ذاتها وهي آليات تغيير، قائلا “ثقافة العمل تسير جنبا إلى جنب مع ثقافة التطور الديمقراطي.. هذا ما جعل الغرب يتقدم، وهذا ما نسعى إلى ترسيخه في نفوس التونسيين”.
وأضاف قائد السبسي “تبقى الديمقراطية في خطر إذا لم يتحقق الأمن أو التنمية.. فلا ديمقراطية ولا تطور اجتماعي بلا إعلام.. المؤسسات الإعلامية العامة والخاصة بمختلف منصاتها تعدّ في نظري من أهم مكتسبات الثورة.. والرقابة على الحكومة التي توفرها هذه المؤسسات هي جزء من عملية التغيير الآمن نحو مجتمع مستقر ومنتج في آن واحد.. فليكتبوا ما يشاءون طالما يكتبون الحقيقة.. لا يوجد ما نخفيه”.
Publié le:2017-03-06 13:39:56
Par:Hassine Hamza (Tunisia )
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