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Politique

رئيس الجمهورية: للإسلاميين حصّتهم في المشهد السياسي في تونس.. ولا عودة إلى العزل أو الإقصاء

Lundi 06 Mars 2017
بــاب نــات - قال رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي إنّ “للإسلاميين حصّتهم في المشهد السياسي في تونس.. ولا عودة إلى العزل أو الإقصاء.. وكلما استقر وضع الحكم في تونس واستتبت الآليات، فإن ثقة الإسلاميين ستتعزّز بخياراتهم السياسية والسلمية التي راهنوا عليها بعد انتخابات 2014″، مضيفا “المشروع الوطني التونسي يقبل بالجميع.. نجلس مع بعضنا ونتفاهم ونتوافق لأننا شاهدنا ماذا يمكن أن يحدث لنا أو للآخرين حينما تنقطع الصلات وتتصاعد الاستقطابات”.

ولم يخف رئيس الجمهورية في حوار أجرته معه جريدة “العرب” بعددها الصادر اليوم الإثنين 6 مارس 2017، خشيته من إفراغ الديمقراطية من معناها، مشيرا إلى أن كل الأحزاب السياسية والأفراد وصناديق الاقتراع آليات للوصول إلى الحكم الرشيد وليست غايات في حدّ ذاتها وهي آليات تغيير، قائلا “ثقافة العمل تسير جنبا إلى جنب مع ثقافة التطور الديمقراطي.. هذا ما جعل الغرب يتقدم، وهذا ما نسعى إلى ترسيخه في نفوس التونسيين”.

وأضاف قائد السبسي “تبقى الديمقراطية في خطر إذا لم يتحقق الأمن أو التنمية.. فلا ديمقراطية ولا تطور اجتماعي بلا إعلام.. المؤسسات الإعلامية العامة والخاصة بمختلف منصاتها تعدّ في نظري من أهم مكتسبات الثورة.. والرقابة على الحكومة التي توفرها هذه المؤسسات هي جزء من عملية التغيير الآمن نحو مجتمع مستقر ومنتج في آن واحد.. فليكتبوا ما يشاءون طالما يكتبون الحقيقة.. لا يوجد ما نخفيه”.



Publié le:2017-03-06 13:39:56

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1 de 1 commentaires pour l'article 139424

Fethi Mnasri  (Tunisia)  |Lundi 06 Mars 2017 à 13h 51m |           
شفتو يا توانسة الزمان المعكوس كيف الفار يركب على القطوس .....السيد هذا متاع برلمان المخلوع و متاع صباط الظلام ...واللي لو كان في البلاد قانون راهو تحاسب على كل صغيرة و كبيرة عملها في حق الشعب التونسي يحكي على شكون بش يعزل و شكون بش يخلي ...لو وقع عزل كل من عمل مع المخلوع و منع من العمل السياسي لمدة 10 سنوات لكانت تونس اليوم في افضل حال ...



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