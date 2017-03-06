الشاهد: الحكومة بصدد دراسة حلول نهائية لمشكلة النفايات بجزيرة جربة وتراكم المكعبات

Lundi 06 Mars 2017



بــاب نــات





Publié le:2017-03-06 13:07:39

- قال رئيس الحكومة يوسف الشاهد، الاثنين، "ان الحكومة بصدد دراسة حلول نهائية لمشكلة النفايات بجزيرة جربة".وقال الشاهد، الذي تحول الى موقع تجميع النفايات وضغطها بمدينة سدويكش، "لا اريد الاعلان في الوقت الحالي عن ايه حلول لكننا بصدد دراسة البعض منها في الوقت الحالي" واضاف، في تعليقه على مسالة تراكم مكعبات النفايات في هذه المنطقة، "ان الحل يكمن، على المدى القصير، في تغطية هذه المكعبات قبل شهر افريل 2017" والتقى الشاهد بسدويكش بعدد من النشطاء في المجال البيئي الذين طالبوا بانهاء "المعاناة المستمرة" للجهة منذ سنة 2012 اثر غلق مصب قلالة ويبلغ عدد المكعبات المجمعة في سدويكش، حسب النشاطا في المجال البيئي، بين 65 الف و70 الف مكعب.عزيز