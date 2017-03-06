جهات ضعف الرصيد العقاري يحول دون إنجاز 3 مدارس ابتدائية بمعتمدية التضامن من ولاية أريانة

Lundi 06 Mars 2017



بــاب نــات





Publié le:2017-03-06 16:21:16

- أكّد المندوب الجهوي للتربية بولاية اريانة محمد الوسلاتي الحاجة الملحة لاحداثات تربوية جديدة بمعتمدية التضامن نظرا لموقعها الجغرافي وتزايد عدد السكان، مشيرا إلى أن ضعف الرصيد العقاري بالتضامن يحول دون إنجاز 3 مدارس ابتدائية على الأقل لتفادي الاكتظاظ وتحسين ظروف التعليم بالمنطقة.وذكر خلال اجتماع لجنة التربية والثقافة والطفولة والشباب للمجلس الجهوي في أريانة اليوم الاثنين أنّه تمّ ضبط خطة عمل لجمع المشاريع غير المنجزة أو المعطّلة خلال السنوات الفارطة والمشاريع الجديدة المقترحة في مجال إحداث وتوسعة وصيانة المؤسسات التربوية بالجهة للتسريع بانجازها بعد توفير الاعتمادات اللازمة .وأعلن في هذا الصدد عن وجود قطعة أرض تمسح 4500 متر مربع بحي الصحافيين من معتمدية رواد مقترحة إحداث مدرسة ابتدائية وبرنامج لإحداث 3 مدارس إعدادية (الشابي وسحنون والفارابي) في حي الغزالة بطاقة استيعاب تناهز 1300 تلميذ فضلا عن تقدم إجراءات التسريع لتخصيص أرض في منطقة سكرة لاحداث مدرسة إعدادية مبرمجة منذ سنة 2012 مع مواصلة أشغال إحداث مدرسة اعدادية بالمنيهلة التي قاربت نسبة إنجازها 98 بالمائة والنظر في امكانية تحويلها الى معهد ثانوي.ويذكر أن نسبة الاستعدادات للامتحانات الوطنية في ولاية أريانة ناهزت 85 بالمائة بمختلف المستويات الدراسية (الباكالوريا والنوفيام) بعد تحديد يوم 7 جوان القادم كموعد لانطلاق امتحانات الباكالوريا وشهر افريل لاختبار " باكالوريا رياضة" مع الإبقاء على نفس مراكز هذا الامتحان بالتنسيق مع المندوبية الجهوية للشباب والرياضة.س ف/جود