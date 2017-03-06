احباط 149 عملية تهريب وحجز بضائع بقيمة 4 مليون و452 الف دينار خلال الاسبوع المنقضي

Lundi 06 Mars 2017



بــاب نــات





Publié le:2017-03-06 16:03:05

- تمكنت وحدات الحرس الوطني بكامل تراب الجمهورية خلال الفترة الممتدة بين 26 فيفري و 4 مارس من إحباط 149 عملية تهريب قدرت القيمة المالية الجمليّة للبضائع المحجوزة فيها بـ 4 مليون و452 ألف و466 دينار.واشار بلاغ صادر اليوم الاثنين عن وزارة الداخلية انه تم ايضا خلال هذه الفترة إلقاء القبض على 964 شخصا مفتشا عنهم وإيقاف عنصرين تكفيريّين من أجل الإنتماء إلى تنظيم إرهابي وإيقاف 23 شخصا آخرين مشتبه فيهم بالإنتماء إلى تنظيم إرهابي.كما تم حجز 79 سيّارة وشاحنة مفتش عنها وحجز 10 بنادق صيد و126 خرطوشة من مختلف العيارات ممسوكة دون رخصة قانونيّة الى جانب إحباط 4 عمليّات إجتياز الحدود البرّية خلسة وإلقاء القبض على 12 مجتازا الى جانب إحباط عمليتي إجتياز الحدود البحريّة خلسة وإلقاء القبض على 22 مجتازا.