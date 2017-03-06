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Economie

انطلاق اشغال مضاعفة الطريق الرومانية بين جربة وجرجيس سنة 2018 عوضا عن سنة 2019

Lundi 06 Mars 2017
بــاب نــات - اعلن رئيس الحكومة، يوسف الشاهد، الاثنين، عن انطلاق اشغال مضاعفة الطريق الرومانية الرابطة بين جرجيس وجزيرة جربة خلال سنة 2018 عوضا عن 2019.

وقال، رئيس الحكومة الذي يؤدي زيارة الى ولاية مدنين لاحياء ذكرى ملحمة بن قردان، "لقد تم تخصيص 27 مليون دينار لانطلاق الاشغال والتسريع فيها" واطلع رئيس الحكومة، من جهة اخرى، على مشروع "القرية الشمسية" وهو قطب تكنولوجي للطاقات المتجددة سيتم انجازه في منطقة القنطرة بجربة.

وتبلغ ميزانية المشروع، حسب الشاهد، 100 مليون دينار، وهو يرمي الى تكوين المهندسين ورسكلة الكفاءات حول طرق الاستفادة من الطاقات المتجددة ومن بينها الطاقة الشمسية.
عزيز



Publié le:2017-03-06 15:04:31

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