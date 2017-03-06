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Economie

الشاهد يعبر عن امتعاضه من عدم تقدم انجاز مشروع تحلية مياه البحر بجربة

Lundi 06 Mars 2017
بــاب نــات - عبر رئيس الحكومة، يوسف الشاهد، الاثنين، عن امتعاضه من عدم تقدم انجاز مشروع تحلية مياه البحر بجزيرة جربة.
وقال في تصريح اعلامي ادلى به عقب زيارته موقع المشروع بجزيرة جربة، "إن الاشغال لم تسجل التقدم المطلوب على مستوى الانجاز" واضاف الشاهد الذين يؤدي زيارة الى ولاية مدنين لاحياء ذكرى ملحمة بن قردان، "انه سيتم جراء هذا التأخير الاستعداد لموسم الصيف بطرق اخرى" لم يقدم تفاصيلا حولها.

وتشرف على تنفيذ المشروع الشركة التونسية لاستغلال وتوزيع المياه وشركة اسبانية، بكلفة تناهز 150 مليون دينار، يساهم في تمويلها، البنك الالماني لاعادة الاعمار والوكالة الفرنسية للتنمية.
وسيمكن المشروع عند استكماله من تحلية 50 الف متر مكعب من مياه البحر يوميا على ان تبلغ هذه الطاقة 75 الف متر مكعب يوميا بعد توسعة المشروع.






Publié le:2017-03-06 12:31:30

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