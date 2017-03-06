إضراب جزئي للمخابز وعدم تسجيل أي نقص في التزويد بالخبز في منوبة (المدير الجهوي للتجارة)

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بــاب نــات





Publié le:2017-03-06 15:05:31

- أكّد المدير الجهوي للتجارة في منوبة ياسر بن خليفة أن 38 مخبزة من مجموع المخابز التي تعد 121 مخبزة، نشطت بصفة عادية وقامت بإنتاج الخبز وتزويد الجهة سواء كان ذلك عن طريق البيع المباشر أو التوزيع هذا فضلا عن نشاط المخابز غير المصنّفة ومحلات صنع المرطبات وعددها قرابة 33 مخبزة التي تضمن التزويد بالخبز نوع "باقات".وأوضح نفس المصدر أنه في إطار متابعة وضعية التزويد في مادة الخبز المدعّم في ظل إضراب قطاع المخابز بداية من اليوم الاثنين تمّ تأمين زيارات تفقد لجميع المخابز المنتصبة بولاية منوبة فجر اليوم منذ الساعة الرابعة صباحا للوقوف على مدى تنفيذ هذا الإضراب بالجهة حيث لم يسجّل أي نقص في التزويد ولم يؤثر الاضراب على اقتناء المواطنين للخبز، حسب قوله .من جهته أوضح كاتب عام الغرفة النقابية الجهوية لأصحاب المخابز بمنوبة التابعة للاتحاد الجهوي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية بالجهة أنور زليعة أن نسبة نجاح الإضراب فاقت 90 بالمائة حسب قوله، مضيفا أن 120 مخبزة بالجهة اغلقت ابوابها من جملة 126 مخبزة بالجهة.وأكّد أن النقابة الجهوية تساند الغرفة الوطنية في مطالبها لعلّ أهمّها الزيادة في هامش الربح ووضع حد للمخابز العشوائية البالغ عددها بالجهة 35 مخبزة عشوائية حسب تصريحه.ن ع/جود