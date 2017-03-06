اتحاد الشغل ببن قردان يقر يوم غد الثلاثاء يوم عطلة احياء لذكرى ملحمة 7مارس

Lundi 06 Mars 2017



بــاب نــات





Publié le:2017-03-06 11:06:03

- قرّر الاتحاد المحلي للشغل ببن قردان إقرار يوم غد الثلاثاء 7مارس يوم عطلة في بن قردان تشمل الشغالين في قطاع الوظيفة العمومية والمنشآت والمؤسسات العمومية وشركات القطاع الخاص بهذه المعتمدية وفق رئيس الاتحاد المحلي للشغل محسن لشيهب.وجاء هذا القرار وفق بيان أصدره الاتحاد بالمناسبة بعد عرض المكتب التنفيذي للاتحاد المحلي هذا المقترح على الاتحاد الجهوي للشغل في مدنين وعلى السلطات الجهوية والمحلية التي أبدت موافقتها اقرار عطلة يوم 7 مارس من هذا العام.واعتبر لشيهب مطلب إقرار عطلة نظرا الرمزية يوم 7مارس المعنوية بالخصوص والذي شكّل منعرجا جديدا في البلاد وفي العالم العربي حيث كانت بن قردان مقبرة للارهابيين مقدّمة المثال في الروح الوطنية العالية والنضالية الكبرى لشعب واجه الارهاب وتصدى له فهزمه وسد أمامه كل المنافذ، بحسب تعبيره.وأضاف أنه يحق للشغالين بالفكر والساعد أن يحيوا هذه الذكرى التي تعيش على وقعها بن قردان منذ يوم 2مارس بأشكال مختلفة من الاحتفال ستتوّج يوم غد بملحمة وبفقرات احتفالية يشارك فيها كل أبناء بن قردان حتى تظل هذه الذكرى علامة مضيئة في تاريخ المنطقة، وفق قوله.بر/جود