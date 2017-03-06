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حملة في مدينة قابس لإزالة مظاهر الانتصاب الفوضوي والاستحواذ على الأرصفة

Lundi 06 Mars 2017
بــاب نــات - قامت في الساعات الأولى من هذا اليوم فرقة الشرطة البلدية في مدينة قابس مدعومة بوحدات من إقليم أمن قابس ومن فوج النظام العام بحملة كبرى لمقاومة ظاهرة الانتصاب الفوضوي والاستحواذ على الأرصفة شملت الحي التجاري في "جارة" وسوق عمر المختار في "المنزل" تنفيذ 25 قرارا بلديا في الازالة وإزالة حوالي 100 واقية كانت قد أضرت بالمنظر العام.

وجاءت هذه الحملة منسجمة مع النداءات المتكررة للعديد من الجمعيات والكثير من المواطنين الذين طالبوا في مناسبات عديدة بالقضاء على ظاهرة الانتصاب الفوضوي والاستحواذ على الأرصفة حيث بات الموطن مضطرا للسير في وسط الطريق بما يمثله ذلك من أخطار مرورية، حيث أسفرت عن وضع حدّ للتحوّز بأقواس الحي التجاري من قبل عدد من التجار الذين عمدوا في السنوات الأخيرة إلى إلحاق المساحة الواقعة تحت تلك الأقواس بمتاجرهم ليفسدوا بذلك جمال سوق "جارة" ويشوّهوا معماره.

وعبر العديد من المواطنين في تصريحات لمراسل (وات) عن "سعادتهم" بتطبيق القانون آملين في أن يتم تعميم هذه الحملة على كل أرجاء مدينة قابس معتبرين أن هذه الحملة تعكس بحجمها والمعدات التي استعملت فيها جدية في التعامل مع ملف الانتصاب الفوضوي.
من جهته أوضح والي قابس منجي ثامر الذي أشرف على الحملة ، أنه وقع تنفيذها بعد أن القيام بحملة تحسيسية للتجار والتنبيه عليهم بضرورة الامتثال للقانون، مؤكدا أن جهود مقاومة الانتصاب الفوضوي واحتلال الأرصفة ستتواصل دون هوادة وسيشمل كافة معتمديات الجهة، بحسب قوله.
مر/ح.



Publié le:2017-03-06 15:36:34

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