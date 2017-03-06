Publié le:2017-03-06 10:13:55
يوسف الشاهد يتعهد بمضاعفة الرحلات الجوية بين تونس وجربة مع إمكانية فتح خط جربة - الجزائر
Lundi 06 Mars 2017
بــاب نــات - أدى رئيس الحكومة يوسف الشاهد رفقة وفد وزاري صباح اليوم زيارة إلى مطار جربة جرجيس الدولي أعلن خلالها عن خط جوي جديد بين تونس و الجزائر و إضافة رحلة أخرى داخلية إلى تونس السابعة صباحا كما استمع إلى عدد من المعتمرين بالمطار و سيؤدي الشاهد بعد ذلك زيارة إلى محطة تحلية المياه بجربة.
Publié le:2017-03-06 10:13:55
Publié le:2017-03-06 10:13:55
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