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Politique

يوسف الشاهد يتعهد بمضاعفة الرحلات الجوية بين تونس وجربة مع إمكانية فتح خط جربة - الجزائر

Lundi 06 Mars 2017
بــاب نــات - أدى رئيس الحكومة يوسف الشاهد رفقة وفد وزاري صباح اليوم زيارة إلى مطار جربة جرجيس الدولي أعلن خلالها عن خط جوي جديد بين تونس و الجزائر و إضافة رحلة أخرى داخلية إلى تونس السابعة صباحا كما استمع إلى عدد من المعتمرين بالمطار و سيؤدي الشاهد بعد ذلك زيارة إلى محطة تحلية المياه بجربة.










Publié le:2017-03-06 10:13:55

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1 de 1 commentaires pour l'article 139402

Jerbi1980  (France)  |Lundi 06 Mars 2017 à 10h 28m |           
Vive l'austérité, Tunis Djerba en gros porteur militaire !
Mr Chahed, pourquoi ne prenez vous pas Tuninter ? Vous craignez peut être en retard !? (marque de fabrique de Tuninter )



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