يوسف الشاهد يتعهد بمضاعفة الرحلات الجوية بين تونس وجربة مع إمكانية فتح خط جربة - الجزائر

Lundi 06 Mars 2017



بــاب نــات





Publié le:2017-03-06 10:13:55

- أدى رئيس الحكومة يوسف الشاهد رفقة وفد وزاري صباح اليوم زيارة إلى مطار جربة جرجيس الدولي أعلن خلالها عن خط جوي جديد بين تونس و الجزائر و إضافة رحلة أخرى داخلية إلى تونس السابعة صباحا كما استمع إلى عدد من المعتمرين بالمطار و سيؤدي الشاهد بعد ذلك زيارة إلى محطة تحلية المياه بجربة.