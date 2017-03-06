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حركة الشعب : زهير المغزاوي يواصل مهامه كأمين عام

Lundi 06 Mars 2017
بــاب نــات - اختتم المؤتمر الأوّل لحركة الشعب اشغاله مساء السبت وانتهت عملية الفرز مساء الأحد 5 مارس 2017 بانتخاب الهيئات القيادية المركزيّة (المكتب السياسي والمجلس الوطني ولجنة الرقابة الماليّة والنظام الداخلي). وأقرّ المكتب السياسي الجديد اسناد منصب الأمين العام لزهير المغزاوي.

هذا ويتكوّن المكتب السياسي الجديد من الآتي ذكرهم :
زهير المغزاوي
سالم لبيض
رضا الدلاعي
رضا لاغة
هشام العزلوك

سالم الحدّاد
نجيبة بن حسين
زهير العيدودي
بدرالدين القمودي
أسامة عويدات
فتحي بلحاج
حافظ السواري
محمد بوشنيبة
علي الأبيض
يوسف بن موسى
عبدالناصر لعراض
نسيب اسكندر
الجيلاني مساعدة
عبدالمجيد بوعوني
هاشم حمدي
منصف بوزازي
محمد مسيليني
عبدالسلام بوعايشة
هيكل المكي
عدنان الهلالي
مراد الخضراوي
الهادي مهذّب
عواطف الغموقي
عمّار رحومة
فتحي الزويدي
وليد غرسلي

هذا وسيتمّ توزيع باقي المهام لاحقًا.

Publié le:2017-03-06 06:49:51

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