حركة الشعب : زهير المغزاوي يواصل مهامه كأمين عام

Lundi 06 Mars 2017



بــاب نــات





Publié le:2017-03-06 06:49:51

- اختتم المؤتمر الأوّل لحركة الشعب اشغاله مساء السبت وانتهت عملية الفرز مساء الأحد 5 مارس 2017 بانتخاب الهيئات القيادية المركزيّة (المكتب السياسي والمجلس الوطني ولجنة الرقابة الماليّة والنظام الداخلي). وأقرّ المكتب السياسي الجديد اسناد منصب الأمين العام لزهير المغزاوي.زهير المغزاويسالم لبيضرضا الدلاعيرضا لاغةهشام العزلوكسالم الحدّادنجيبة بن حسينزهير العيدوديبدرالدين القموديأسامة عويداتفتحي بلحاجحافظ السواريمحمد بوشنيبةعلي الأبيضيوسف بن موسىعبدالناصر لعراضنسيب اسكندرالجيلاني مساعدةعبدالمجيد بوعونيهاشم حمديمنصف بوزازيمحمد مسيلينيعبدالسلام بوعايشةهيكل المكيعدنان الهلاليمراد الخضراويالهادي مهذّبعواطف الغموقيعمّار رحومةفتحي الزويديوليد غرسليهذا وسيتمّ توزيع باقي المهام لاحقًا.