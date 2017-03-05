إشتباكات عنيفة بين عرشين متجاورين من معتمديتي الروحية (سليانة) وسبيبة (القصرين) بسبب نزاع على جزء من أرض دولية

Dimanche 05 Mars 2017



بــاب نــات - جدت عشية يوم الأحد، إشتباكات عنيفة بين أفراد من عرش "أولاد عيَار" بمعتمدية الروحية من ولاية سليانة وآخرين من عرش "أولاد خلفة"، بمعتمدية سبيبة من ولاية القصرين، وذلك بإحدى المناطق الريفية الفاصلة بين المعتمديتين، على مستوى "هنشير اللفت" الراجع إداريا وترابيا إلى معتمدية الروحية.



وتعود أسباب المواجهات، وفق ما أفاد به مصدر أمني مطَلع، مراسل وكالة تونس إفريقيا للأنباء بسليانة، إلى رغبة مجموعة من الطرفين المتنازعين، في الإستيلاء على جزء تبلغ مساحته 65 هكتارا، من أرض دولية معروفة ب"هنشير اللفت".



وكانت هذه القطعة من الأرض، منذ عهد قديم، محل نزاع بين العرشين المتجاورين اللذين يزعم كل منهما أحقيته في ملكية تلك الأرض.

وقد تم توجيه تعزيزات أمنية على عين المكان لفض النزاع بين المشاركين في الإشتباكات من الطرفين والذين استعملوا بنادق الصيد وأسلحة بيضاء والعصي والحجارة.

وأسفرت تلك المواجهات عن تسجيل عديد الإصابات من الجانبين، كانت خطيرة بالنسبة إلى شخصين إثنين، تم نقل أحدهما إلى المستشفى الجهوي بالقصرين، فيما نقل الثاني إلى المستشفى الجهوي بسليانة، قبل أن يتم توجيهه إلى أحد مستشفيات العاصمة.

وقد تمكنت الفرق الأمنية من تفريق المتنازعين مع حلول المساء، لتعود الأوضاع مستقرة وهادئة، "في انتظار فتح بحث أمني لتحديد ملابسات المواجهات ومسؤولية كل طرف مشارك فيها"، حسب المصدر الأمني ذاته.



كنز





Publié le:2017-03-05 21:35:57



cadre-4e286845a6e0cb81a3986397b5865098-2017-03-05 21:35:57