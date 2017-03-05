مواطنون يحتجون على مشروع بناء مركز لتحويل النفايات المنزلية بين منطقتي المروج 2 وابن سينا

وقال محي الدين إسماعيل / احد المواطنين المحتجين / في تصريح لمراسل (وات) إن هذا المشروع تهديد مباشر لصحة متساكني هذه الاحياء الذين يصل عددهم إلى حدود الثمانين الف متساكن، مضيفا أن هذا المركز المخصص لاستقبال النفايات المنزلية لكامل متساكني تونس الكبرى سيخلف انبعاثات وروائح كريهة واضرارا بيئية على المحيط الحضري والصحة العامة للمواطنين.
وأكد سمير ميهوب/ من المحتجين / ان أهالي المنطقة لن يسكتوا عن تركيز هذا المركز في هذه المنطقة، وانهم سيواصلون الاحتجاج الى حين الاستجابة لمطالبهم وتغيير مكان إنشائه .
ج/ بسط
Publié le:2017-03-05 19:59:06
Par:mandhouj (France )
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