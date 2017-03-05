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Economie

أشغال المدينة الرياضية بوخاطر ستنطلق خلال 6 أشهر

Dimanche 05 Mars 2017
بــاب نــات - ستنطلق أشغال انجاز المدينة الرياضية بوخاطر في الضاحية الشمالية لتونس العاصمة خلال 6 أشهر ذلك ما أفاد به بتونس رئيس المجموعة الامارتية عبد الرحمان بوخاطر.

وأضاف عقب لقائه مساء الأحد بقصر الضيافة بقرطاج برئيس الحكومة يوسف الشاهد أن عملية الاعداد للمشروع ،التي توقفت لفترة ، تتواصل.
وقد سبق لمسؤولين عن المؤسسة الامارتية المتخصصة في الاستثمار العقاري، الاعلان عن استئناف هذا المشروع المتوقف منذ 2010 ،عدة مرات، الا أن ذلك لم يتم.
ويتضمن مشرووع المدينة الرياضية بوخاطرالذي أطلق سنة 2009 ،انجاز ملاعب رياضية ومباني ونوادي ترفهية ووحدات سكنية وترفيهية وذلك شمالي بحيرة تونس.





Publié le:2017-03-05 19:42:21

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