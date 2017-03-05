أشغال المدينة الرياضية بوخاطر ستنطلق خلال 6 أشهر

وأضاف عقب لقائه مساء الأحد بقصر الضيافة بقرطاج برئيس الحكومة يوسف الشاهد أن عملية الاعداد للمشروع ،التي توقفت لفترة ، تتواصل.
وقد سبق لمسؤولين عن المؤسسة الامارتية المتخصصة في الاستثمار العقاري، الاعلان عن استئناف هذا المشروع المتوقف منذ 2010 ،عدة مرات، الا أن ذلك لم يتم.
ويتضمن مشرووع المدينة الرياضية بوخاطرالذي أطلق سنة 2009 ،انجاز ملاعب رياضية ومباني ونوادي ترفهية ووحدات سكنية وترفيهية وذلك شمالي بحيرة تونس.
Publié le:2017-03-05 19:42:21
Par:mandhouj (France )
Sur: المرزوقي: بيع البنوك العمومية خيانة وطنية وسرطان الفساد سنهش شعبنا بسبب السبسي