شركة القطب الصناعي والتكنولوجي تعيش وضعية مالية صعبة

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بــاب نــات





Publié le:2017-03-05 19:05:35

- تعيش شركة القطب الصناعي والتكنولوجي بقابس التي تاسست سنة 2010 براس مال يبلغ 20 مليون دينار وضعية صعبة للغاية حسب ما افاد به مصدر مسؤول من هذه الشركة خير عدم ذكر اسمه مراسل "وات "بالجهة.وتعود هذه الوضعية حسب نفس المصدر الى ضعف راس مال هذه الشركة الذي تم تخفيضه في سنة 2015 الى خمسة ملايين دينار ملاحظا انه ليس هناك اليوم من حل لتجاوز هذه الوضعية وانقاذ هذه الشركة الا بالترفيع في راسمالها من جديد ليعود على ما كان عليه عند تاسيسها .واضاف ان الزيادة التي تم اقرارها خلال الفترة الماضية والتي حددت بـ 2 مليون دينار لم تجسم الى حد الان بسبب الاجراءات الادارية مبينا ان هذا الترفيع لن يعالج الاشكال القائم وفق تقديره.ويؤكد ذات المصدر ان شركة القطب الصناعي والتكنولوجي بقابس التي يساهم المجمع الكيميائي التونسي في راس مالها بـ 80 بالمائة تجد اليوم نفسها غير قادرة على القيام بالمشاريع التي برمجتها لدفع الاستثمار بالجهة ومن بينها بالخصوص المنطقة الصناعية بمطماطة الجديدة التي ستمسح 23 هكتارا ومنطقة الخدمات بالحامة باتجاه المطار التي تمتد على مساحة 15 هكتارا.كما برمجت هذه الشركة التي تقوم حاليا بتهيئة منطقة صناعية بمنزل الحبيب على مساحة 3 هكتارات تهيئة موقع لها ببوشمة بمعتمدية قابس الغربية يمسح 33 هكتارا ومنطقة صناعية بالفجيج بالحامة على مساحة 56 هكتارا ومشاريع اخرى عديدة وتامل ادارة شركة القطب الصناعي والتكنولوجي بقابس ان يتم في وقت قريب الترفيع في راس مال هذه الشركة منتقدة المساهمة الضعيفة لعدد من المؤسسات الوطنية التي لها ثقل اقتصادي كبير في راس مال هذا القطب على غرار الشركة التونسية للكهرباء والغاز التي تمتلك في هذه الشركة سهما واحدا بقيمة 25 دينارا بنسبة مساهمة لا تتعدى حدود 0.0005 بالمائة والحال ان جهة قابس تعد من اهم الاقطاب المنتجة للكهرباء والمتخصصة في محال الغاز الطبيعي.يشار الى ان ولاية قابس التي تعاني من نسبة بطالة مرتفعة تحظى باهتمام كبير من قبل المستثمرين الا ان تجسيم نواياهم الاستثمارية يصطدم بعديد العراقيل من بينها بالخصوص الافتقاد لمناطق صناعية بالمعتمديات ذات الاولوية والتي تتمتع بامتيازات التنمية الجهوية مر/حلم