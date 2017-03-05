Radio Babnet Tunisie  On Air: Sonia Mbarek - Inta fehem  
Politique

الهاشمي الحامدي : النداء والنهضة يتحملان مسؤولية الازمة المتافقمة التي تشهدها تونس

Dimanche 05 Mars 2017
بــاب نــات - حمل الهاشمي الحامدي،عقب تجديد انتخابه، اليوم الاحد بالعاصمة، رئيسا لحزب تيار المحبة، حزبي نداء تونس والنهضة المسؤولية عن تفاقم الازمة التي تشهدها تونس في هذه الفترة.
وفي تصريح لـ(وات)، على هامش اختتام أشغال المؤتمر الاول لحزب تيار المحبة، دعا الحامدي إلى إيجاد البديل لتحالف النداء والنهضة خصوصا في ظل ما اعتبره "فشل الحكومة الحالية"، معتبرا أن المسار الديمقراطي يفرض التغيير المستمر نحو الافضل واقتراح البدائل عند الحاجة إلى ذلك.

وبخصوص الانتخابات البلدية، قال الحامدي إن تيار المحبة سيخوضها في كل الدوائر تحت شعار "الشعب يريد العدل وتونس للجميع"، ووفقا لبرامج تسعى إلى تحديد الاولويات لكل بلدية على حدة، على نحو يضمن تكافؤ فرص التشغيل ويؤسس للتنمية الاجتماعية العادلة.
واجتمعت اليوم اللجنة المركزية المنتخبة برئاسة الهاشمي الحامدي حيث صادقت بالاجماع على ترشيح محمد الصحبي أمينا عاما للحزب، كما تم توزيع المسؤوليات في المكتب التنفيذي.

وتمت، خلال المؤتمر، مناقشة 5 لوائح وهي اللائحة السياسة والاقتصادية، ولائحة الهوية السياسية والاهداف الاساسية، واللائحة الاجتماعية، ولائحة التربية والتعليم والبحث العلمي، ولائحة البيئة والمحيط وحماية الثروات الطبيعية، إضافة إلى انتخاب أعضاء اللجنة المركزية (35عضوا) والمكتب التنفيذي (18) عضوا.
يشار الى أن حزب تيار المحبة كان انبثق عن حزب العريضة الشعبية للحرية والعدالة والتنمية الذي تأسس في 3 مارس 2011

اج/ منى

Publié le:2017-03-05 17:10:46

cadre-8856fb12d7049e10380c5fefdbb06f52-2017-03-05 17:10:46
    
    
    
    
    





0 de 0 commentaires pour l'article 139377



En continu
Indicateurs Banque Centrale
  • Avoirs en devises
    13396,9

  • (02/03)
  • Jours d'importation
    112
  •              1 € = 2,41960 DT        1$ =2,31348 DT
  • Solde Compte du Trésor   (02/03)   222,7 MDT
  
Tunis

Où nous suivre

Clavier Arabe


Radio Babnet Live: 100% Tarab
NOS PARTENAIRES
  •
Babnet Tunisie™ | Copyright © 2000 - 2017 MSM IT SARL - Tous droits réservés |139377 2517|Votre Pub sur Babnet
Rue Lac Victoria, Les Berges du Lac, Tunis, TEL: 71 965 945 Hot line: 98 315 876 (E mail) | Charte de Confidentialité


Derniers Commentaires