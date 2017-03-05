Radio Babnet Tunisie  On Air: Sonia Mbarek - Inta fehem  

وقفة مساندة لوزير التربية في القصبة بتونس العاصمة

Dimanche 05 Mars 2017
بــاب نــات - تجمع، اليوم الاحد، في ساحة القصبة بتونس العاصمة عدد من الاولياء والمربين ومنخرطي كل من جمعية أولياء التلاميذ، وجمعية تونس حرة، للتنديد بما وصفوه ب"الممارسات الهدامة " للنقابة العامة للتعليم الثانوي، وللمطالبة برحيل كاتبها العام، لسعد اليعقوبي.
وأعرب مشاركون في الوقفة لموفدة (وات) عن استيائهم من "وقوف نقابة التعليم الثانوي ضد كل ما هو إصلاح جذري للمنظومة التربوية بتونس"، بحسب تقديرهم، متهمين الكاتب العام لسعد اليعقوبي ب"انتهاج سياسة لي الذراع والتصرف وفقا لأهواء مصلحية ضيقة فرضتها أطراف معلومة وأملتها التجاذبات السياسية القائمة"، على حد قولهم.

وانتقدوا كذلك ما أسموه ب"دكتاتورية النقابات وتغولها ''، بما أضر بمصلحة التلميذ والمربي والولي على حد السواء، داعين، في هذا السياق، القيادات صلب الاتحاد العام التونسي للشغل إلى الالتفات للمشاغل الحقيقة للمواطن التونسي بعيدا عن الحسابات المصلحية الخاصة، وبمناى عن التوترات والتجاذبات وما ستفرضه المحطات السياسية القادمة وبالتحديد الانتخابات البلدية من توجهات.
وندد رئيس جمعية أولياء التلاميذ، توفيق شحدورة، بتواتر الاضرابات، داعيا الى وقف هذا النزيف ومجابهة كل ما من شانه إدخال البلبلة داخل الاسرة التونسية والتشويش عل السير العادي للدروس.

وقال إن التلميذ يعتبر خطا أحمر ولابد من تغليب مصلحته وبالتالي مصلحة تونس خاصة واننا على ابواب الدخول في اجواء الامتحانات السداسية والاعداد للمناظرات الوطنية، داعيا الامين العام للاتحاد، نورالدين الطبوبي، إلى التدخل والعمل على التوفيق بين جميع الاطراف، وتهدئة الوضع قصد ضمان استكمال السنة الدراسية الحالية في ظروف عادية وتهيئة المناخ الملائم لاجراء الامتحانات.
وأمضى المشاركون في الوقفة على عريضة سيتم توجيهها إلى وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس ضد لسعد اليعقوبي والمستوري القمودي من أجل استعمال صفة نقابية لتعطيل مرفق عام، وتعطيل سير العمل بالمؤسسات التربوية بصفة مستمرة، وتحريض الاساتذة والمعلمين على تنفيذ وقفات احتجاجية واعتصامات واضرابات متواترة، وفق ما ورد في نص الشكوى.

وردد المتظاهرون عديد الشعارات على غرار "التعليم استحقاق" و"التربية مسؤولية الخبراء وليست نتاجا للتمرد والغوغاء" و"اتركوا أبناءنا يدرسون" و "لا لتغول النقابة" و" المدرسة فوق التجابات السياسية" .
اج/ منى




Publié le:2017-03-05 17:05:32

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1 de 1 commentaires pour l'article 139376

Lechef  (Tunisia)  |Dimanche 05 Mars 2017 à 18h 02m | Par           
Que les parents d'élèves se rassemblent pour demander la fin de la récréation et que leurs fils et filles reprennent leurs cours sans tarder , nous les félicitons. Mais qu'ils défendent Jelloul , c'est à dire le système actuel avec toutes les décisions prises bonnes et mauvaises , ils se trompent . Pourquoi ? Tout simplement parce qu'il sera impossible de comprendre les problèmes des élèves et des professeurs qui défendent leurs causes. Comment les parents se placent à coter du minute pour des problèmes qu'ils n'arrivent pas à comprendre. C'est grave d'arriver à ce stade de manipulation. Que chacun d'entre eux pense quelques minutes à son travail et à sa spécialisation et qui a rencontré des problèmes avec son employeur ou sa tutelle , aflet-il alors l'intervention d'une tierce partie pour s'immiscer dans ses problèmes ? C'est aberrant! Je considère que cette réaction ainsi faite n'à aucun sens et elle est irréfléchie.



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