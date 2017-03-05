وقفة مساندة لوزير التربية في القصبة بتونس العاصمة

Dimanche 05 Mars 2017



بــاب نــات





Publié le:2017-03-05 17:05:32

- تجمع، اليوم الاحد، في ساحة القصبة بتونس العاصمة عدد من الاولياء والمربين ومنخرطي كل من جمعية أولياء التلاميذ، وجمعية تونس حرة، للتنديد بما وصفوه ب"الممارسات الهدامة " للنقابة العامة للتعليم الثانوي، وللمطالبة برحيل كاتبها العام، لسعد اليعقوبي.وأعرب مشاركون في الوقفة لموفدة (وات) عن استيائهم من "وقوف نقابة التعليم الثانوي ضد كل ما هو إصلاح جذري للمنظومة التربوية بتونس"، بحسب تقديرهم، متهمين الكاتب العام لسعد اليعقوبي ب"انتهاج سياسة لي الذراع والتصرف وفقا لأهواء مصلحية ضيقة فرضتها أطراف معلومة وأملتها التجاذبات السياسية القائمة"، على حد قولهم.وانتقدوا كذلك ما أسموه ب"دكتاتورية النقابات وتغولها ''، بما أضر بمصلحة التلميذ والمربي والولي على حد السواء، داعين، في هذا السياق، القيادات صلب الاتحاد العام التونسي للشغل إلى الالتفات للمشاغل الحقيقة للمواطن التونسي بعيدا عن الحسابات المصلحية الخاصة، وبمناى عن التوترات والتجاذبات وما ستفرضه المحطات السياسية القادمة وبالتحديد الانتخابات البلدية من توجهات.وندد رئيس جمعية أولياء التلاميذ، توفيق شحدورة، بتواتر الاضرابات، داعيا الى وقف هذا النزيف ومجابهة كل ما من شانه إدخال البلبلة داخل الاسرة التونسية والتشويش عل السير العادي للدروس.وقال إن التلميذ يعتبر خطا أحمر ولابد من تغليب مصلحته وبالتالي مصلحة تونس خاصة واننا على ابواب الدخول في اجواء الامتحانات السداسية والاعداد للمناظرات الوطنية، داعيا الامين العام للاتحاد، نورالدين الطبوبي، إلى التدخل والعمل على التوفيق بين جميع الاطراف، وتهدئة الوضع قصد ضمان استكمال السنة الدراسية الحالية في ظروف عادية وتهيئة المناخ الملائم لاجراء الامتحانات.وأمضى المشاركون في الوقفة على عريضة سيتم توجيهها إلى وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس ضد لسعد اليعقوبي والمستوري القمودي من أجل استعمال صفة نقابية لتعطيل مرفق عام، وتعطيل سير العمل بالمؤسسات التربوية بصفة مستمرة، وتحريض الاساتذة والمعلمين على تنفيذ وقفات احتجاجية واعتصامات واضرابات متواترة، وفق ما ورد في نص الشكوى.وردد المتظاهرون عديد الشعارات على غرار "التعليم استحقاق" و"التربية مسؤولية الخبراء وليست نتاجا للتمرد والغوغاء" و"اتركوا أبناءنا يدرسون" و "لا لتغول النقابة" و" المدرسة فوق التجابات السياسية" .اج/ منى