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Politique

نور الدين الطبوبي يؤكد الحرص على ايجاد الحلول للاشكاليات العالقة في قطاع التعليم الاساسي وانجاح السنة الدراسية

Dimanche 05 Mars 2017
بــاب نــات - أكد الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل، نور الدين الطبوبي، قبيل التحاقه بالجلسة الصلحية المنعقدة منذ صباح اليوم الأحد بوزارة الشؤون الاجتماعية، حول إضراب قطاع التعليم الأساسي المزمع تنفيذه يومي 8 و9 مارس الجاري، أن "التحاق القيادات النقابية بالحوار، يتنزل في إطار حرص المنظمة على البحث عن حلول للإشكاليات العالقة، وإنجاح السنة الدراسية".

وأوضح الطبوبي في تصريح ل"وات"، أن الإشكاليات تتمحور حول قضايا مهمة، وخاصة تعطل الحوار مع وزارة التربية، مشيرا إلى أن الاتفاقيات التي تم إبرامها منذ سنتين لم يتم فيها "سوى تغيير الآجال فقط دون المضامين، الأمر الذي لن يقبل به الاتحاد مستقبلا، على اعتبار أن ذلك يمثل ضربا مصداقية التفاوض"، على حد قوله.

وكان وزير الشؤون الاجتماعية، محمد الطرابلسي، قد أكد للأمين العام خلال الجلسة، أن الإشكال الذي ظل عالقا يتعلق بتحديد الآجال ضمن الأمر عدد 1178 الذي سيصدر لاحقا، والمتعلق بالتقاعد الاختياري بالنسبة للمهن المرهقة.
وتتعلق أهم مطالب النقابة العامة للتعليم الأساسي، بالتقاعد المبكر، والمنح الجامعية، والترقيات الاستثنائية، وحق الترشيحيين في مواصلة الدراسة بالمعهد الأعلى للتربية والتكوين المستمر، بحسب ما أفاد به "وات"، الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل، حفيظ حفيظ ، الذي أكد كذلك قرب التوصل إلى حل في مختلف القضايا العالقة.
يشار إلى أن جلسة صلحية تجري حاليا (ظهر الأحد) بوزارة الشؤون الاجتماعية، بحضور كل من مستشار رئيس الحكومة المكلف بالشؤون الاجتماعية، سيد بلال، وكاتب عام الحكومة، أحمد زروق، ووزير الشؤون الاجتماعية، محمد الطرابلسي، والأمين العام لاتحاد الشغل، نور الدين الطبوبي، والأمينين العامين المساعدين للاتحاد، حفيظ حفيظ وسامي الطاهري، وكاتب عام النقابة العامة للتعليم الأساسي، المستوري القمودي.
وتتعلق الجلسة بإيجاد حل لإضراب المعلمين المزمع تنفيذه يومي 8 و9 مارس الجاري بدعوة من الهيئة الإدارية القطاعية للتعليم الأساسي التابعة لاتحاد الشغل المنعقدة يوم 9 فيفري 2017 بهج



Publié le:2017-03-05 14:50:46

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1 de 1 commentaires pour l'article 139374

Jraidawalasfour  (Switzerland)  |Dimanche 05 Mars 2017 à 15h 16m |           
مشكور صاحب المقال الذي أصاب في الصميم.....لأننا لم نعد نثق بالمرة في هؤلاء....

IL EST GRAND TEMPS QUE cette u g t t TRÈS PEU SOUCIEUSE DE LA FOI HACHEDIENNE SOIT DÉMYSTIFIÉE , IL EST GRAND TEMPS QUE CE GANGSTÉRISME SYNDICAL SOIT ENDIGUE , IL EST GRAND TEMPS QUE CETTE MACHINE QUE BRIKI LUI-MÊME LA QUALIFIAIT DE BROYEUSE SOIT BROYÉE , IL EST GRAND TEMPS QUE NOTRE PAYS SE LIBÈRE DES FANTÔMES ET DES BANDITS DE TOUS GENRES .L ' U G T T EST DEVENUE TELLEMENT VANITEUSE QU'ELLE SE
CROIT AU DESSUS DE TOUT ET AU DESSUS DE TOUS .DU RESTE , on se demande pourquoi il n'a pas un PLURALISME SYNDICAL ...



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