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Economie

بداية من يوم الاثنين: مخابز تونس تتوقف عن صنع الخبز

Dimanche 05 Mars 2017
بــاب نــات - تدخل المخابز القانونية بالبلاد التونسية غدا الإثنين 6 مارس 2017 في إضراب مفتوح دعت إليه الغرفة الوطنية لأصحاب المخابز على خلفية جملة من المطالب أهمها الزيادة في هامش الربح و وضع حد للمخابز العشوائية.

وقال رئيس الغرفة محمد بوعنان في تصريح لاذاعة موزاييك إن معاناة أهل القطاه و تهميشهم لسنوات اضطرهم لإقرار الاضراب المفتوح، طالبا الاعتذار من المواطنين.

وأشار بوعنان إلى أن الغرفة ألغت 3 إضرابات في السابق ولن تتفاوض مجددا حول حقوق أصحاب المخابز بل تنتظر قرارات لفائدتهم وذلك على خلفية بيان وزارة التجارة أمس الذي دعت فيه الغرفة الوطنية لأصحاب المخابز للحوار و عقد اجتماع عاجل رئيس الغرفة.

وزارة التجارة تدعو الى الاستئناف الفوري للحوار وتجنب الاضراب
دعا وزير التجارة والصناعة زياد العذاري، الغرفة الوطنية لأصحاب المخابز الى "التحلي بالمسؤولية والعمل على تجنب اللجوء للاضراب حرصا على أهمية القطاع وعلى المصلحة العامة وحماية للمستهلك".

ووجه العذاري الدعوة مجددا للغرفة، خلال لقاء عقده السبت مع نائب رئيس الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية ورئيس الجامعة الوطنية للصناعات الغذائية سمير ماجول، للاسئناف الفوري للحوار.
وعبر وزير التجارة والصناعة، بحسب بلاغ أصدرته وزارته، عن استعداده لعقد اجتماع عاجل لايجاد الحلول للمشاكل العالقة.
وتعهد بالعمل على ايجاد حلول للمشاكل العالقة وتذليل الصعوبات والعمل على اصلاح شامل للمنظومة.
وأفاد نفس المصدر أن اللقاء تمحور حول قطاع المخابز وبرقية الاضراب المفتوح (ابتداء من الاثنين 6 مارس 2017)، التي أصدرتها الغرفة في الفترة الاخيرة للمطالبة بوضع حد لانشطة المخابز العشوائية.
كما مثل فرصة "للانصات الى مشاغل المهنيين والغرفة الوطنية للمخابز وسبل النهوض بالقطاع وعمل اللجنة المشتركة بين الوزارة والغرفة التي تم تركيزها مؤخرا.
" م/حر


Publié le:2017-03-05 11:19:32

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3 de 3 commentaires pour l'article 139372

Expatjaloux  (United Arab Emirates)  |Dimanche 05 Mars 2017 à 11h 44m | Par           
Le ministre devrait bouger plus tot a moins qu'il a delegue a quelqu'un qui a echoue ou a fait sabotage dans ce cas il doit le punir!! Maintenant ik faut prendre des decisions et non pas negocier Mr Ziad

Abdallah Arbi  (Tunisia)  |Dimanche 05 Mars 2017 à 11h 35m |           
Seuls les pauvres et les démunis vont avoir faim; les autres ont le steak et le beefsteak ..

Fethi Mnasri  (Tunisia)  |Dimanche 05 Mars 2017 à 11h 29m |           
ارجعو الى عاداتكم الاصيلة بصنع الخبز في البيت و اعملو العولة كي لا تكونو رهينة في يد احد...الامن القومي يبدا من استقلالية الشخص في تامين قوته اليومي ...



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