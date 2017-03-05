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مدينة بنزرت تحتضن البطولة الوطنية الأولى لجمعيات البريد التونسي لكرة القدم

Dimanche 05 Mars 2017
بــاب نــات - اعطيت مساء امس السبت بمدينة بنزرت، اشارة انطلاق الجولة الاولى لفعاليات البطولة الوطنية الأولى لجمعيات البريد التونسي لكرة القدم، تحت اشراف الرئيس المدير العام للبريد التونسي معز شقشوق وبمشاركة كل من جمعيات بريد بنزرت وباجة والكاف وتونس قرطاج 2 .

واعرب شقشوق بالمناسبة عن الامتنان "لدعم مبادرة بعث اول بطولة وطنية لجمعيات البريد التونسي"، مبينا انه "سيشارك في البطولة هذا الموسم 16 فريقا، تم توزيعهم على 4 مجموعات، احتضنت مدينة بنزرت جولتها الاولى في انتظار جولات اضافية ستكون بالحمامات والمنستير وجربة والمهدية".
واضاف انه "سيتم خلال البطولة، الى جانب الاجواء الترفيهية والتنشيطية، تركيز وبعث فريق وطني سيمثل الراية الوطنية في عدد من التظاهرات الدولية المعروفة".
طارق/باشا



Publié le:2017-03-05 15:05:41

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