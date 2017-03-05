مدينة بنزرت تحتضن البطولة الوطنية الأولى لجمعيات البريد التونسي لكرة القدم

واعرب شقشوق بالمناسبة عن الامتنان "لدعم مبادرة بعث اول بطولة وطنية لجمعيات البريد التونسي"، مبينا انه "سيشارك في البطولة هذا الموسم 16 فريقا، تم توزيعهم على 4 مجموعات، احتضنت مدينة بنزرت جولتها الاولى في انتظار جولات اضافية ستكون بالحمامات والمنستير وجربة والمهدية".
واضاف انه "سيتم خلال البطولة، الى جانب الاجواء الترفيهية والتنشيطية، تركيز وبعث فريق وطني سيمثل الراية الوطنية في عدد من التظاهرات الدولية المعروفة".
طارق/باشا
Publié le:2017-03-05 15:05:41
Par:Jraidawalasfour (Switzerland )
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