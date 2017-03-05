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المعهد التونسي للرصد الجوي يرصد رجة أرضية بقوة 4.6 درجات شمال الجزائر على بعد 93 كلم غرب الحدود التونسية

Dimanche 05 Mars 2017
بــاب نــات - سجلت محطات رصد الزلازل التابعة للمعهد الوطني للرصد الجوي بتونس رجة أرضية ، اليوم الاحد 5 مارس 2017، على الساعة 02و 53 دقيقة (بالتوقيت المحلي)، بلغت قوتها 4.6 درجات على سلم ريشتر، شمال الجزائر على مسافة 93 كلم غرب الحدود التونسية.

وقد حدد مركز الرجة، حسب التحاليل الاولية ب 63.40 درجة خط عرض و ب7.36 درجة خط طول.
ولم يذكر المعهد إن كان سكان المناطق الحدودية التونسية مع الجزائر قد شعروا بهذه الرجة.



Publié le:2017-03-05 09:31:42

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