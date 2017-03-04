رسالة مفتوحة إلى السيد وزير العدل ووزير الشؤون الدينية بالنيابة

Samedi 04 Mars 2017



بيان صحفي





Publié le:2017-03-04 23:56:45

على إثر نشر الجمعية التونسية للوعاظ والمؤدبين والإطارات الدينية بيانا حول منشور وزارة الشؤون الدينية بإمضاء السيد رئيس الديوان يدعو فيه إلى "حفظ جداول المتابعة لدى المصالح المعنية بالإدارات الجهوية وعدم إرسالها إلى الوزارة"، وهو ما يتنافى مع وجوب إطلاع الدولة ممثلة في وزير الشؤون الدينية على كل ما يدور بالمعالم الدينية من خطاب تكفيري يتناقض مع توجهات الدولة في الحرية والديمقراطية وحقوق الإنسان قطع رئيس الدويان مرتب السيد المهدي بو كثير لشهر فيفري المنقضي بتعلة أن متفقدا قد زاره بالمعتمدية المعين للعمل بها فلم يعثر عليها بها، متوعدا السيد بو كثير بإحالته على مجلس التأديب.1. إن السيد بوكثير كان قد راسل السيد رئيس الديوان يوم 28 سبتمبر 2015 وأعلمه أن ظروف العمل بالمعتمدية لا تليق بكرامة الموظف العمومي لأنه ليس هنالك لا غرفة عمل ولا مكتب عمل ولا حتى مجرد كرسي للجلوس عليه إضافة إلى أن السيد المعتمد قد صرخ في وجهه غاضبا عندما لفت نظره لهذه النقائص قائلا : "وزارتك لم تخبرني بنقلتك للعمل بمنطقتي"،2. ولم يتلق السيد بو كثير أي رد على هذه المراسلة والحال أنه كان ينبغي على السيد رئيس الديوان فض هذا الخلاف مع السيد المعتمد ومطالبة السيد بو كثير بالالتحاق بعمله بعد أن يكون الظروف المناسبة قد توفرت، وهذا يعني أن السيد رئيس الديوان قد "تفقد" السيد بو كثير في موقع عمل يعلم جيدا أنه غير متواجد به أصلا،3. إن السيد رئيس الديوان بقطعه الراتب الشهري للسيد بو كثير قد استبق قرار مجلس التأديب لتصبح إحالة السيد بو كثير عليه وما سيصدره عليه من قرار ضده مجرد مسرحية سخيفة الإخراج،4. إن الواعظ مطالب بالحضور ساعتين بالمعتمدية، أي ربع وقت العمل القانوني، وعليه فحتى وإن افترضنا جدلا أن السيد بو كثير كان متغيبا عن موقع عمله بالمعتمدية – مع توفر ظروف العمل الدنيا- التي طالب بها السيد بو كثير في أكثر من مائتي مراسلة – فإنه لا يجوز إلا اقتطاع ربع مرتبه اليومي عن كل يوم عمل ثبت تغيبه فيه، فما بالك إذا علمنا أن السيد بو كثير كان متواجدا بالمعتمدية رغم ظروف العمل المهينة وكذلك بالمعالم المكلف بمتابعتها بدليل أنه قد وجه خلال لفترة المتراوحة بين سبتمبر 2015 إلى جانفي 2017 أكثر من مائتي مراسلة إلى الوزارة،5. إن عدم عثور السيد المتفقد على السيد بو كثير بالمعتمدية لا يعني بالضرورة أنه كان متغيبا إذ أين هو الموظف الذي لا يغادر مكتبه مرة أو عدة مرات في اليوم لمدد قد تطول وقد تقصر؟ وحينئذ فإذا كان من قدم لتفدقه مقرا العزم على "معاينة" غيابه فما عليه إلا أن يتسلح بالصبر في انتظار خروج الموظف المستهدف لتحقيق النتيجة التي كلف بالرجوع بهاواعتبارا لكل ما سبق بسطه فإننا نكرر ثانية أن هذا الإجراء ضد رئيس جمعيتنا لا يعدو أن يكون سوى عمل انتقامي يتنافى مع أحد أهم الأهداف التي قامت من أجلها ثورتنا المجيدة وينسف المرسوم عدد 88 لسنة 2011 الذي يطالب الجمعيات بتقييم دور مؤسسات الدولة وتقديم مقترحات لتحسين أدائها،وإننا لهذا ندعو سيادة رئيس الجمهورية والسيد رئيس الحكومة وكل أنصار مكونات المجتمع المدني وكافة أنصار الحرية والعدالة والديمقراطية ببلادنا لمناصرتنا ضد هذه الممارسات الثأرية.والسلامعن الهيئة المديرة الممثل القانوني للجمعيةالمهدي بو كثير