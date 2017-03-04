قضيّة ماريا كاري: الدستوري الحرّ يستغرب من الأحكام بالنفاذ العاجل وحركة مشروع تونس تحذّر من استعمال القضاء كأداة لتصفية حسابات سياسية

Samedi 04 Mars 2017



بــاب نــات

الدستوري الحرّ يستغرب من الأحكام بالنفاذ العاجل





Publié le:2017-03-04 19:48:26

- عبّر حزب حركة مشروع تونس عن تفاجئه بصدور أحكام قضائية ضد بعض مسؤولي العهد السابق ، مؤكّدا في المقابل تمسكه المبدئي باستقلال القضاء وضرورة احترام قراراته وتأييده لكل الجهود والإجراءات الجدية الهادفة إلى مقاومة الفساد .كما عبّر في بيان ''عن خشيته من استعمال القضاء وهو على ما هو عليه اليوم من اضطراب بسبب أزمة تركيز المجلس الأعلى للقضاء كأداة لتصفية حسابات سياسية وضرب مساعي المصالحة وما لذلك من انعكاسات على حظوظ البلاد في الخروج من الأزمة الشاملة التي تعيشها''.ودعا الحكومة إلى الوفاء بتعهداتها في ما أعلنته من عزم على مقاومة الفساد وان لا تتخذ من المعالجة الاستعراضية لبعض الملفات القديمة وسيلة للتغطية على تقاعسها الواضح في كشف الفساد المستشري اليوم وفي تتبع الفاسدين.وكشف الحزب أنّه يعتزم التنسيق مع مختلف الحركات الأخرى ومع مكونات المجتمع المدني لحماية القضاء من الخلافات والمهاترات السياسية التي تستهدفه اليوم، والعمل بكل الوسائل لتحقيق الاستقلال الفعلى للجهاز القضائي، والعمل على تحقيق المصالحة الوطنية الشاملة والعاجلة.واعتبر أنّ كلفة اللامصالحة أصبحت لا تطاق، وأنّ تسليط '' إرهاب جديد على كفاءات عالية نزيهة خدمت الوطن هو توتير لا مبرر له للمناخ الاجتماعي''.من ناحية أخرى عبّر الحزب الدستوري الحر في بيان عن استغرابه من إكساء الحكم الصادر ضد عدد من المسؤولين في نظام بن علي بالنفاذ العاجل في قضية حفل ماريا كاري.واعتبر الحزب في بيان صادر اليوم السبت 4 مارس 2017 أنّ المحاكمة انطلقت منذ أكثر من خمس سنوات ومرت بعدة مراحل بداية من التحقيق إلى دائرة الاتهام إلى التعقيب.ويذكر أنّ الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس قضت بسجن عماد الطرابلسي لمدة 11 سنة في القضية المتعلقة بحفل الفنانة الأمريكية ماريا كاري سنة 2006 قضت بسجن الرئيس السابق بن علي و4 من المسؤولين في تلك الفترة لمدة 6 سنوات وذلك من أجل الإضرار بالإدارة واستغلال النفوذ وتحقيق فائدة غير قانونية مع الإشارة الى أنه تم أيضا توجيه تهمة التدليس لعماد الطرابلسي في القضية ذاتها.