قليبية: شابّ يلقي بوالده من الطابق الثالث

Samedi 04 Mars 2017



بــاب نــات - تعمد شابّ يبلغ من العمر 27 عاما عشية يوم السبت 4 مارس 2017 إلقاء والده من أعلى سطح منزلهم المكون من 3 طوابق لأسباب غير معلومة. وتوفّي الوالد على عين المكان، وقد عاين ممثل النيابة العمومية الجثة وأذن بفتح تحقيق في الحادثة.



وتمكنت الوحدات الأمنية في مدينة قليبية من ولاية نابل من إيقاف الشاب الشاب بحسب ما أفادت به اذاعة موزاييك مؤكدة أن أجوار الشاب أفادو أن الأخير يعاني من اضطرابات نفسية .







Publié le:2017-03-04 19:36:57

