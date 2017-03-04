افتتاح الدورة 23 لمهرجان المسرح الحديث بالقيروان

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بــاب نــات





Publié le:2017-03-04 23:04:59

- افتتحت مساء السبت بالمركز الوطني للفنون الدرامية والركحية بالقيروان فعاليات الدورة 23 لمهرجان المسرح الحديث بالقيروان بتكريم الفنان محمد البرجيني، تلاها عرض لمسرحية "ستوديو 9" لشركة التياترو للإنتاج.وتشارك في هذه التظاهرة المسرحية التي ينظمها مركز الفنون الدرامية والركحية بالقيروان بالشراكة مع جمعية مهرجان المسرح الحديث بالقيروان 7 أعمال مسرحية محترفة.فإلى جانب العرض الافتتاحي يتابع المولعون بالفن الرابع خلال هذه التظاهرة التي تتواصل إلى العاشر من مارس الحالي، مسرحيات "فلو" لشركة سانيراي ستوريز بسبيطلة غدا الأحد 5 مارس، يليها يوم 6 مارس عرض مسرحية "في انتظار المستحيل" لشركة مرح للإنتاج، فمسرحية "ثورة دون كيشوت " لشركة كلانديستينو التي سيحتضنها المركز الثقافي الجامعي برقادة يوم 7 مارس، ثم مسرحية "منازيس" لشركة تيناس للإنتاج بالكاف يوم 8 مارس.وتختتم مسرحية "رايونو سيتي" لمركز الفنون الدجرامية والركجية بمدنين سلسلة العروض المسرحية يوم 9 مارس.وستكون مختلف هذه العروض المسرحية متبوعة بنقاش مع فريق كل عمل.أما الأطفال فسيكون لهم موعد مع مسرحية "صندوق عجب" للمركز الوطني لفن العرائس وذلك يوم غد الأحد، بالإضافة إلى مجموعة من العروض التنشيطية.وخصّص القائمون على المهرجان ورشتين تدريبيتين حول "فن الممثل"، ستوجه الورشة الأولى لفائدة المسرحيين المحترفين ويشرف عليها صابر الحامي، أما الورشة الثانية فهي موجهة للهواة ويشرف عليها محمد السايح عويشاوي.ويسدل الستار على فعاليات هذه الدورة يوم 10 مارس بتتويج الفائزيْن بجائزتيْ أفضل ممثلة وممثل.وفي حديثه عن ظروف نشأة هذا المهرجان، الذي تأسس سنة 1993، بين مدير مركز الفنون الدرامية والركحية بالقيروان حمادي الوهايبي، أن فكرة بعثه كانت نتاج لقاء جمعه آنذاك في القيروان بكل من المسرحيين إكرام عزوز وبشير المناعي باعتبارهما عضوين في الهيئة المديرة لجامعة مسرح الهواة.وتم اقتراح تنظيم أيام الحبيب المسروقي للمسرح، وبعرض المقترح على المندوب الجهوي للثقافة محمد بورارة، تحمس للأمر وتحولت الأيام في الموسم الموالي إلى مهرجان المسرح الحديث.ث/لمح