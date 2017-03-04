أحباء النادي الصفاقسي ينظمون وقفة احتجاجية أمام مقر الولاية تنديدا بقرار إيقاف نشاط رئيس النادي

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بــاب نــات





Publié le:2017-03-04 19:31:23

- نظم عدد من أحباء النادي الرياضي الصفاقسي، مساء السبت، وقفة احتجاجية أمام مقر الولاية وذلك تنديدا بقرار رئيس الجامعة التونسية لكرة القدم "وديع الجريء" القاضي بإيقاف رئيس النادي "المنصف خماخم" عن أي نشاط رياضي يتعلق بكرة القدم على اثر التصريحات التي أدلى بها بعد مقابلة الكلاسيكو التي جمعت الاربعاء الماضي نادي عاصمة الجنوب بالنجم الساحلي.ورفع المحتجون الذين قدر عددهم بحوالي 2000 شخص رايات الأسود والأبيض مرددين شعارات تنادي بإنصاف النادي الصفاقسي ورئيسها "المنصف خماخم" وتدعو لرفع المظلمة عن جهة صفاقس والقطع مع سياسة الجهويات.وأعتبر الناطق الرسمي باسم الهيئة المديرة للنادي الرياضي الصفاقسي "محمد جليل" في تصريح إعلامي أن قرار رئيس الجامعة التونسية لكرة القدم أحادي الجانب وغير قانوني باعتبار أن رئيس النادي الصفاقسي "المنصف خماخم" منتخب من قبل أبناء جهة صفاقس وليس من قبل المكتب الجامعي مضيفا أن قرار رئيس الجامعة يعد حملة ممنهجة ضد جهة صفاقس يراد من خلالها مزيد تعكير المناخ العام بالجهة المتوتر منذ الأسبوع الماضي" حسب قوله.وأكد رئيس النادي الرياضي الصفاقسي "المنصف خماخم" من ناحيته أن أبناء جهة صفاقس والساحل أصدقاء وأبناء وطن واحد وتجمعهم الراية التونسية وحب الوطن ولكن "وديع الجريء" يريد ان يحقق عن طريق الجامعة التونسية لكرة القدم أجنداته الخاصة والرامية لزرع الجهويات والكره والبغضاء بين أبناء الوطن الواحد داعيا إلى ضرورة الوقوف صفا واحدا ضد هذا الشخص لدفعه الى التنحي عن رئاسة الجامعة التونسية لكرة القدم.وكانت الجامعة التونسية لكرة القدم قررت امس الايقاف الفوري لرئيس النادي الرياضي الصفاقسي المنصف خماخم عن اي نشاط رياضي يتعلق بكرة القدم وذلك على خلفية ما اعتبرته "تجاوزات خطيرة صدرت عنه وتوقيا من اي تصرفات مماثلة وتداعيات قد تتجاوز كل الحدود المسموح بها".وافادت الجامعة في بلاغ صادر عنها مساء امس الجمعة انها "تعهدت بملف المنصف خماخم للبت في التجاوزات الصادرة عنه خلال وعقب مباراة النادي الصفاقسي والنجم الساحلي" التي احتضنها ملعب الطيب المهيري بصفاقس يوم الاربعاء في اطار الجولة الثانية من مرحلة التتويج لبطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم والتي انتهت بفوز اصحاب الارض بنتيجة 3-2.واضافت انها ستصدر قرارها النهائي في هذا الموضوع استنادا الى قوانين الجامعة التونسية لكرة القدم والقوانين الدولية المنظمة للعبة وذلك اثر استدعاء المعني بالامر للاستماع الى اقواله واثر التمكن من الحصول على كل التقارير الصادرة عن الجهات الرسمية.ر/هب/هس