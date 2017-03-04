وزارة شؤون الشباب والرياضة تدعو كافة الفاعلين في المشهد الرياضي الى مزيد التحلي بروح المسؤولية

Samedi 04 Mars 2017



بــاب نــات





Publié le:2017-03-04 21:10:21

- دعت وزارة الشباب والرياضة في بلاغ اصدرته اليوم السبت كافة الفاعلين في المشهد الرياضي الى "مزيد التحلي بروح المسؤولية والالتزام بمبادىء الميثاق الرياضي وتجنب كل ما من شانه نشر العنف والمساس من سمعة الرياضة التونسية".وجاء هذا الابلاغ على اثر ما تم تسجيله من تجاوزات خلال بعض مقابلات بطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم.واشار البلاغ الى ان وزارة شؤون الشباب والرياضة قررت عقد اجتماع تنسيقي مع رئيس الجامعة التونسية لكرة القدم ورئيس الرابطة الوطنية لكرة القدم المحترفة للاتفاق على مدونة سلوك تلزم كل الاطراف وتحملهم مسؤولية ضمان سير كافة المسابقات في كنف الروح الرياضية وذلك قبل الاجتماع المزمع عقده من طرف الجامعة مع اندية الرابطة المحترفة الاولى.ر/مر/هس