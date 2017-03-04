القطاع الخاص :التوصل إلى مشروع اتفاق للزيادة في الاجر الاساسي وفي المنح القارة بنسبة 6 بالمائة

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بــاب نــات





Publié le:2017-03-04 18:04:13

- أفاد عضو المكتب التنفيذي للاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، بشير بوجدي، في تصريح إعلامي، عقب جلسة تفاوض مع الطرف النقابي حول الزيادة في أجور القطاع الخاص انعقدت اليوم السبت في مقر وزارة الشؤون الاجتماعية، أنه تم التوصل إلى مشروع اتفاق يقضي بالزيادة في الاجر الاساسي وفي المنح القارة بنسبة 6 بالمائة، معتبرا أن النتائج التي تم التوصل إليها "جد إيجابية، وأن أغلب النقاط الخلافية تم تجاوزها"، وفق قوله.من جانبه، أكد الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل، المسؤول عن القطاع الخاص، محمد علي البوغديري، على أن ما تم التوصل إليه في جلسة التفاوض التي جرت اليوم مع وفد منظمة الاعراف " ليس الا مشروع اتفاق لا يمكن اعتماده إلا بعد التوقيع عليه".إلا أنه أشار، في المقابل، إلى حصول تقارب كبير في وجهات النظر بين الطرفين المفاوضين، مبينا أنه "لم تبق إلا بعض الجوانب التي لا زالت تحتاج إلى مزيد من التدقيق والتثبت"، بحسب قوله .وأعرب وزير الشؤون الاجتماعية، محمد الطرابلسي، من جهته، عن ارتياحه للتقارب والتوافق الذي تم التوصل إليه عقب هذه المفاوضات، مرجحا أن يتم إمضاء الاتفاق النهائي للزيادة في أجور القطاع الخاص في القريب العاجل، بحسب رأيه.اج/دلال