المصادقة على ميزانية بلدية بنزرت للسنة الحالية

Samedi 04 Mars 2017



بــاب نــات





Publié le:2017-03-04 20:08:36

- صادق المجلس البلدي لمدينة بنزرت، اليوم السبت، خلال دورته العادية، على ميزانية البلدية بعنوان سنة 2017، والتي بلغت قيمتها 4ر21 مليون دينار منها 8ر12مليون دينار لنفقات التصرف و3ر6 مليون دينار لنفقات التنمية وغيرها من النفقات دون اعتبار بقية اوجه الدعم المالي من قبل مختلف آليات الدولة مركزيا وجهويا .و تناولت الدورة في برنامجها العام المصادقة على التنقيح النهائي لميزانية المجلس بعنوان السنة المنقضية 2016، التي بلغت اكثر من 20 مليون دينار ، واقتناء معدات نظافة بقيمة حوالي 2 مليون دينار، واقتناء وسائل نقل بقيمة 230 ألف دينار ،الى جانب المصادقة على الحط من المعلوم على العقارات المبنية وغير المبنية وتنقيح جزئي لمخطط الانتداب وفيه انتداب 22 فردا .من جهة أخرى، صادق المجلس على مشروع مراجعة مثال التهيئة العمرانية للمدينة في مرحلته الاولى وهي المراجعة الثالثة، حسب تقرير اللجنة المعنية ،الى جانب المصادقة على الخطة التمويلية لعدد من القروض وعلى استلزام المآوي السنوية والموسمية البالغ عددها 8 بأسعار افتتاحية أقلها 2000 دينارا و أقصاها 21 ألف دينارا.و تم، خلال أشغال الدورة المصادقة على تسمية نهج "اسيا" باسم المرحوم الدكتور "سليمان الدقي" والمصادقة على تسوية بعض الوضعيات الخاصة بتجمعات سكنية على غرار "بئر الحاسي" و"برج طالب" و"حي النخلة 3 "و"حي الجلاء 2" ، التي شملتها برامج وكالة التجديد والتهذيب العمراني وتمكينها من رخص الربط بالشبكات العمومية.وتدارس الحضور نسق سير المشاريع البلدية والبالغ اعتماداتها بحوالي 7ر7 مليون دينار، واشاروا الى تخصيص 200 ألف دينار للقيام بأشغال كنس في المدينة انطلاقا من شهر مارس الجاري ،وإتمام البلدية لتوزيع 900 حاوية، في اطار مشروع التعاون الفني التونسي- الاسباني، وعن طريق الجامعة الوطنية للمدن التونسية، وجمعية "ماد سيتي" وبلديتي بنزرت وبرشلونة في تجربة نموذجية لرفع الفضلات المنزلية بـحيي "بوقطفة" و"البحيرة".وتداول المجلس تقدم انجاز مشروع تجربة الحاويات المطمورة المكون من 53 حاوية حديدية ستركز في عدد من الاحياء ذات الكثافة السكانية وهي شارع 14 جانفي وطريق الكورنيش وطريق منزل عبد الرحمان، الى جانب شراء شاحنتين ورافعة صناديق، وتقدر تكاليف المشروع بـ 5ر1 مليون دينار الذي تمت المصادقة على خطة تمويله.من جهة أخرى، رفض المجلس مقترح الترفيع في الثمن المرجعي للمتر المربع المبني ، حيث طالب اعضاء المجلس من قابض المجلس العمل على الترفيع في نسق الاستخلاصات و عدم اثقال كاهل المواطن بأداءات جديدة واضافية و العمل على التمييز الايجابي بين المناطق مستقبلا.من جانبه، شدد والي الجهة محمد قويدر على أهمية اعادة تهيئة المستودع البلدي وتسريع لجنة التبتيت به.يشار الى أن دورة المجلس التأمت باشراف شيخ المدينة رئيس النيابة محمد رياض اللزام و بحضور والي الجهة وعدد من المكونات الادارية والمجتمعية وعضوي مجلس نواب الشعب علي بالاخوة وبشير اللزام .مر/أم