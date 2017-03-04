زهير المغزاوي : عودة الاطراف الممضية على وثيقة قرطاج للحوار لايجب ان تكون محاولة لاحتواء الازمة السياسية بل على قاعدة التقييم و وضع البرامج

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بــاب نــات

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Publié le:2017-03-04 17:54:32

- قال زهير المغزاوي الامين العام المتخلي لحركة الشعب والمترشح للمكتب السياسي في مؤتمر الحزب ان " العودة للحوار بالنسبة للممضين على وثيقة قرطاج لا يجب ان تكون محاولة لاحتواء الازمة السياسية بل لا بد ان تكون المشاورات على قاعدة التقييم ووضع البرامج".وبين المغزاوي في تصريح ل/وات/ اليوم السبت ان العودة تعني بالنسبة لحركة الشعب تقييم العمل الحكومي للفترة الاخيرة ووضع برنامج حقيقي للاولويات التي ينتظرها الشعب التونسي مبرزا ان الحركة لم تندم على امضاء وثيقة قرطاج قائلا " الاشكال هو في عدم تنفيذ الاتفاقات الواردة بها وخاصة تحويل الوثيقة الى برنامج حكومي و اعتماد مبدا التشاور".واشار الى ان الانتخابات البلدية ستكون محطة هامة في عمل الحزب خاصة وانها تمثل ابرز الاستحقاقات الوطنية قبل ان تكون استحقاقا حزبيا اذ هي ستؤسس للحكم المحلي ومجال لما اعتبره "تعديلا لموازين القوى المختلة لفائدة قوى اليمين".وجدد المغزاوي دعوة حركة الشعب القوى الديمقراطية الوطنية الى التعاون من اجل التصدي لما وصفه ب "تغول قوى اليمين على البلاد التونسية " والعمل على تحقيق طموحات الشعب وانتظاراته في الحرية والتنمية والعدل مقرا بان حركة الشعب مقصرة في مجال التعريف بالحزب وبتوجهاته واوضح ان مؤتمر حركة الشعب الدائر حاليا يدعو الى صياغة استراتيجية اعلامية بعد ما لاحظه المؤتمرون من ضعف في التسويق السياسي لحركة الشعب و في ابراز زخمها المعرفي و السياسي وما تقترحه من بدائل واضاف في نفس الاطار ان المؤتمرين اكدوا في تقييمهم للوضع العام بالبلاد على ضرورة التعجيل بايجاد الحلول لاخراج البلاد من الازمة الاقتصادية والاجتماعية التي باتت تعيش فيها البلاد وضرورة تحقيق تقدم في باب الاستحقاقات الاجتماعية بعد 6 سنوات من الثورة التونسية ومشيرا الى ان عودة الاحتجاجات الاجتماعية بنفس المناطق التي انطلقت منها الثورة قد تعصف بما تحقق في المجال السياسي.وحذر الامين العام لحركة الشعب رئيس الحكومة من عواقب التفويت في ما اعتبره ممتلكات التونسيين بالتفويت في القطاع العام مبرزا ضرورة "اخذ الدرس مما تم القيام به في السابق في هذا المجال وفق تصريحه .م ت