محتجون يغلقون الطريق الرابطة بين غار الدماء وجندوبة تنديدا بعدم تنفيذ السلط المحلية والجهوية لتعهداتها

Samedi 04 Mars 2017



بــاب نــات





Publié le:2017-03-04 17:40:02

- أغلق، اليوم السبت، عدد من المحتجين من مدينة غار الدماء الطريق الوطنية رقم 6 الرابطة بين مدينتهم ومدينة جندوبة، احتجاجا على عدم ايفاء السلط المحلية والجهوية بتعهداتها السابقة وفي مقدمتها تلك القاضية بربط حي الشهيد ماهر القاسمي من معتمدية غار الدماء بشبكة التطهير، وتوفير الماء الصالح للشراب، واصلاح شبكة التنوير العمومي داخل الحي، وتوفير مخفضات السرعة تفاديا لحوادث المرور وتفعيل مقررات المجلس المحلي للتنمية الذي عقد في 5 نوفمبر 2016 ، والتزام والي الجهة بالرزنامة التي حددها واعلنها امام العموم.وطالب محتجون اخرون بضرورة تفعيل تعهد قدمته السلط المعنية بتفعيل مصنع الفولاذ، وتفعيل الخط الحديدي الرابط بين تونس والجزائر عبر غار الدماء، وبعث منطقة للتبادل الحر، وصيانة شبكة الري بالمنطقة السقوية بغار الدماء، ومعالجة الديون المتخلدة بذمة الفلاحين والتي حالت دون قدرتهم على الانتاج، وغيرها من المشاريع المبرمجة، واعادة النظر في الطرقات التي تردت وضعيتها من بينها طريق الصريا.في المقابل، تعهد الكاتب العام لولاية جندوبة، طارق الغضباني، خلال لقائه بالمحتجين بمدينة غار الدماء بان تعقد لجنة الصفقات جلسة خاصة يوم الاربعاء المقبل بهدف تفعيل طلب العروض المتعلق بربط حي الشهيد القاسمي بشبكة التطهير لاسيما وان اعتماداته متوفرة، الى جانب اعداد دراسة فنية لتركيز مخفضات سرعة، وتحديد يوم الاثنين المقبل لانطلاق اشغال اصلاح الاعطاب الحاصلة بشبكة التنوير في الحي المذكور، والتعهد بالنظر في تفعيل بقية المشاريع المعلنة.يذكر ان حي الشهيد القاسمي الذي تقطنه اكثر من 300 عائلة يعد من بين الاحياء التي لازالت تفتقر الى ادنى الخدمات، وان انهجه باتت تشكل خطرا على المتساكنين نظرا لانتشار القنوات المكشوفة والتي تحولت الى مصدر للروائح الكريهة، ومصدرا من مصادر الحشرات حسب تصريحات متطابقة ادلى بها عدد من المحتجين لمراسل (وات) بجندوبة.